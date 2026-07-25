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Selmir Pidro se vratio u Sarajevo!

Selmir Pidro se vratio u Sarajevo!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Sarajevo ozvaničilo dolazak igrača koji je ponikao na Koševu.

Selmir Pidro se vratio u Sarajevo Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Selmir Pidro poslije četiri godine ponovo je obukao dres Sarajeva.

Klub sa Koševa ozvaničio je dolazak svog nekadašnjeg igrača i saopštio da je on potpisao ugovor na dvije godine.

“Fudbalski klub Sarajevo sa zadovoljstvom potvrđuje povratak Selmira Pidre, koji je potpisao ugovor sa bordo klubom do 31. maja 2028. godine, uz mogućnost produženja saradnje na dodatnu sezonu.

Nakon epizode u američkom Sent Luis sitiju i nastupa za Velež, Pidro se vraća u svoj matični klub.

Kao dijete Akademije FK Sarajevo, Pidro dobro poznaje vrijednosti kluba i značaj bordo dresa, u kojem je i ranije ostavio zapažen trag.
Selmire, dobro došao nazad i želimo ti mnogo uspjeha u bordo dresu”, poručili sui z kluba s Koševa.

Tagovi

Selmir Pidro FK Sarajevo Premijer liga BiH

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