Bio je jedan od najboljih igrača Evrope: Sad sa 25 godina završava karijeru, koljena su mu uništena

Viktor Bonifejs najvjerovatnije će ovog ljeta donijeti odluku da završi profesionalnu karijeru jer su mu koljena uništena, pa bi nova povreda čak mogla da ga dovede do invaliditeta.

Izvor: Hesham Elsherif/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nigerijski napadač Viktor Bonifejs bio je jedan od najboljih napadača planete u sezoni 2023/24, kada je pomogao Bajeru iz Leverkuzena da dođe do duple krune, međutim umjesto da to "naplati" i ostvari transfer od 100 miliona evra, kako se pričalo u tom trenutku, čini se da je njegova karijera sada na zalasku.

Bonifejs ima samo 25 godina i čini se da bi mogao u prijevremenu penziju zbog ogromnih problema sa koljenima zbog kojih već dugo nije na onom "starom" nivou kada je fudbal u pitanju.

Umjesto da ode u neki od najboljih klubova Evrope, Bonifejs je ljetos pozajmljen u Verder Bremen, da pokuša da povrati formu, međutim odigrao je samo oko 300 minuta ove sezone i nije postigao nijedan gol. Pogađate, opet zbog problema sa koljenima zbog kojih trpi ogromne bolove i ne može da igra fudbal.

Bonifejs je inače 2019. i 2021. godine pokidao ukršteni ligament koljena, propustio je skoro dvije godine fudbala zbog toga, a sada ga čeka nova operacija zbog koje će propustiti ostatak sezone - i najvjerovatnije dići ruke od profesionalnog sporta.

Verder i Bajer dogovorili su se da je povreda toliko ozbiljna da je potrebno ponovo da ode "pod nož" i da će zato njegova pozajmica biti prekinuta, a zatim će u Leverkuzenu nastaviti oporavak, gdje će donijeti i konačnu odluku da li je vrijeme da se polako oprašta od fudbalskog terena.

"Ako napadač odluči da ne ode na operaciju, Verder ga ionako neće koristiti jer postoji realna opasnost da bi nova povreda mogla biti pogubna za karijeru", prenosi njemački "Bild".

Trenutno, Bonifejs je u Nigeriji gdje je otputovao zbog praznika, a ovih dana čeka ga najteža odluka u životu.