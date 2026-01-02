logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bio je jedan od najboljih igrača Evrope: Sad sa 25 godina završava karijeru, koljena su mu uništena

Bio je jedan od najboljih igrača Evrope: Sad sa 25 godina završava karijeru, koljena su mu uništena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Viktor Bonifejs najvjerovatnije će ovog ljeta donijeti odluku da završi profesionalnu karijeru jer su mu koljena uništena, pa bi nova povreda čak mogla da ga dovede do invaliditeta.

Viktor Bonifejs završava karijeru Izvor: Hesham Elsherif/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nigerijski napadač Viktor Bonifejs bio je jedan od najboljih napadača planete u sezoni 2023/24, kada je pomogao Bajeru iz Leverkuzena da dođe do duple krune, međutim umjesto da to "naplati" i ostvari transfer od 100 miliona evra, kako se pričalo u tom trenutku, čini se da je njegova karijera sada na zalasku.

Bonifejs ima samo 25 godina i čini se da bi mogao u prijevremenu penziju zbog ogromnih problema sa koljenima zbog kojih već dugo nije na onom "starom" nivou kada je fudbal u pitanju.

Umjesto da ode u neki od najboljih klubova Evrope, Bonifejs je ljetos pozajmljen u Verder Bremen, da pokuša da povrati formu, međutim odigrao je samo oko 300 minuta ove sezone i nije postigao nijedan gol. Pogađate, opet zbog problema sa koljenima zbog kojih trpi ogromne bolove i ne može da igra fudbal.

Bonifejs je inače 2019. i 2021. godine pokidao ukršteni ligament koljena, propustio je skoro dvije godine fudbala zbog toga, a sada ga čeka nova operacija zbog koje će propustiti ostatak sezone - i najvjerovatnije dići ruke od profesionalnog sporta.

Verder i Bajer dogovorili su se da je povreda toliko ozbiljna da je potrebno ponovo da ode "pod nož" i da će zato njegova pozajmica biti prekinuta, a zatim će u Leverkuzenu nastaviti oporavak, gdje će donijeti i konačnu odluku da li je vrijeme da se polako oprašta od fudbalskog terena.

"Ako napadač odluči da ne ode na operaciju, Verder ga ionako neće koristiti jer postoji realna opasnost da bi nova povreda mogla biti pogubna za karijeru", prenosi njemački "Bild".

Trenutno, Bonifejs je u Nigeriji gdje je otputovao zbog praznika, a ovih dana čeka ga najteža odluka u životu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Viktor Bonifejs Bajer Leverkuzen Verder Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC