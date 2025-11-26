logo
Šamar za Pepa Gvardiolu u Mančesteru: Promenio je cijeli tim i ponovo izgubio

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Mančester siti poražen od Bajera kod kuće.

Mančester siti izgubio od Bajera u Ligi šampiona Izvor: Oli SCARFF / AFP / Profimedia

Mančester siti izgubio je na svom terenu 0:2 od Bajer Leverkuzena u Ligi šampiona, a menadžer "građana" Pep Gvardiola prišao je poslije utakmice igračima protivnika i svakome je čestitao sjajan nastup.

Strelci za Bajer bili su Aleks Grimaldo u 23. minutu i Patrik Šik u 54. minutu, a Gvardiolino kockanje sa promjenama startne postave nije dalo dobar rezultat. Španac je napravio 10 promjena u ekipi u odnosu na prošli meč protiv Njukasla, u kojem je njegov tim takođe izgubio prije tri dana u Premijer ligi.

Pep je dao veliku šansu Omaru Marmušu, Oskaru Bobu i Savinju u Ligi šampiona, ali nisu je iskoristili, pa je zato Siti doživio prvi poraz u Ligi šampiona, u kojoj sada zauzimaju šestu poziciju na polovini nepotpunog kola.



