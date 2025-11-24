"Sramota me zbog tih slika": Gvardiola se pred kamerama izvinio zbog poteza poslije poraza

Pep Gvardiola javno se izvinio kamermanu zbog poteza koji je napravio poslije poraza od Njukasla, svjestan je da tako ne smije da se ponaša.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Mančester siti je u krizi, navikao je Pep Gvardiola javnost na pobjede, borbu za titule... Umjesto toga ima 22 boda, sedam manje od Arsenala i četiri poraza. Poslije izgubljene utakmice od Njukasla (2:1) je španski stručnjak napravio incident zbog kog se izvinio javno. Prišao je kamermanu koji ga je snimao na terenu, vikao mu u slušalicu... Nešto što ne priliči legendi.

"Želim da se izvinim. Kada vidim te slike osjećam sramotu i stid. Ne sviđa mi se to, izvinjavam se kamermanu. Ja sam to što jesam, možda sam na klupi 1000 mečeva, ali nisam savršena osoba. Napravio sam veliku grešku i žalim zbog toga. Uvijek branim tim i klub, želim da branim ekipu i klub", rekao je Gvardiola.

Pep Guardiola clashed with a camera operator at full time after Manchester City's loss to Newcastlepic.twitter.com/LxTCvae39W — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo)November 22, 2025

Novinar je potom konstatovao da nije matematički gotova borba za titulu u Premijer ligi i da ništa nije gotovo.

"Moraš da osvojiš 100 poena da bi uzeo Premijer ligu i bez toga ne možeš da osvojiš. Izgubili smo četiri meča u 12, teško je reći da smo kandidati za titulu. Matematički možemo da uzmemo i Premijer ligu, Ligu šampiona, Liga kup i FA Kup, matematički timovi mogu da uzmu četiri uzastopne titule u Premijer ligi. Da osvojimo četiri trofeja u sezoni? Da li ste čuli da sam o tome pričao ranije? Neće ni sada biti izuzetak", zaključio je Gvardiola.