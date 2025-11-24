logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sramota me zbog tih slika": Gvardiola se pred kamerama izvinio zbog poteza poslije poraza

"Sramota me zbog tih slika": Gvardiola se pred kamerama izvinio zbog poteza poslije poraza

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pep Gvardiola javno se izvinio kamermanu zbog poteza koji je napravio poslije poraza od Njukasla, svjestan je da tako ne smije da se ponaša.

Gvardiola se izvinio zbog vikanja na kamermana Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Mančester siti je u krizi, navikao je Pep Gvardiola javnost na pobjede, borbu za titule... Umjesto toga ima 22 boda, sedam manje od Arsenala i četiri poraza. Poslije izgubljene utakmice od Njukasla (2:1) je španski stručnjak napravio incident zbog kog se izvinio javno. Prišao je kamermanu koji ga je snimao na terenu, vikao mu u slušalicu... Nešto što ne priliči legendi.

"Želim da se izvinim. Kada vidim te slike osjećam sramotu i stid. Ne sviđa mi se to, izvinjavam se kamermanu. Ja sam to što jesam, možda sam na klupi 1000 mečeva, ali nisam savršena osoba. Napravio sam veliku grešku i žalim zbog toga. Uvijek branim tim i klub, želim da branim ekipu i klub", rekao je Gvardiola.

Novinar je potom konstatovao da nije matematički gotova borba za titulu u Premijer ligi i da ništa nije gotovo.

"Moraš da osvojiš 100 poena da bi uzeo Premijer ligu i bez toga ne možeš da osvojiš. Izgubili smo četiri meča u 12, teško je reći da smo kandidati za titulu. Matematički možemo da uzmemo i Premijer ligu, Ligu šampiona, Liga kup i FA Kup, matematički timovi mogu da uzmu četiri uzastopne titule u Premijer ligi. Da osvojimo četiri trofeja u sezoni? Da li ste čuli da sam o tome pričao ranije? Neće ni sada biti izuzetak", zaključio je Gvardiola.

Pogledajte

00:20
Pep Gvardiola incident
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pep Gvardiola Mančester siti Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC