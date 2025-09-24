Pep Gvardiola: Moram da pazim na fudbalere Mančester sitija kao roditelji na djecu

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je danas da mora da "pazi" na svoje fudbalere "kao što otac i majka paze na svoju djecu", u trenucima kada njegov tim prolazi kroz izuzetno gust raspored utakmica.

Izvor: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Siti je u protekloj nedjelji savladao Mančester junajted i Napoli, da bi u nedjelju na "Emirejtsu" primio gol u sudijskoj nadoknadi i odigrao 1:1 sa Arsenalom. U srijedu Siti očekuje duel trećeg kola Liga kupa protiv Hadersfilda, a lista povrijeđenih igrača sve je duža.

"Prvo dolazi duh koji smo pokazali ove nedjelje i na to moramo da pazimo kao roditelji na svoju djecu. Bićemo stabilni i korak po korak, kako se povrijeđeni budu vraćali, naučićemo šta možemo bolje da uradimo", rekao je Gvardiola, a prenio Bi Bi Si.

Norveški napadač Erling Haland neće putovati u Jorkšir nakon što je protiv Arsenala izašao iz igre u 76. minutu zbog problema sa leđima, ali šef stručnog štaba Sitija vjeruje da će biti spreman za prvenstveni duel sa Barnlijem u subotu.

Abdukodir Husonov povrijeđen je na poluvremenu u Londonu, dok su Rajan Šerki i Omar Marmuš van stroja, a pod znakom pitanja je i oporavak Rajana Ait-Nurija.

Kalvin Filips, koji je prethodne dvije sezone proveo na pozajmicama u Vest Hemu i Ipsviču, takođe neće nastupiti, jer se nalazi u Londonu gdje očekuje rođenje drugog djeteta.

Siti prošle sezone nije osvojio nijedan trofej i uoči reprezentativne pauze doživio je dva uzastopna poraza, ali je potom vezao tri utakmice bez poraza u svim takmičenjima.

"Od kada sam počeo kao trener Barselone B pa do danas, uvijek sam tražio samo jedno, da igrači daju sve od sebe na terenu. Prošle sezone to u nekim trenucima nismo radili. Ove sezone, posebno od turneje u SAD i meča sa Junajtedom, počeli smo da vraćamo mnoge stvari koje su godinama definisale ovaj tim", naglasio je Gvardiola.

On je dodao da je "ponosan i zadovoljan" uprkos kritikama zbog defanzivne formacije protiv Arsenala, u meču u kojem je Siti imao samo 33 odsto posjeda lopte, najmanje od kada Gvardiola vodi tim u elitnom fudbalu.

"Moram da naučim da slavim i kada osvojimo bod na teškom gostovanju kod velikog rivala, kao što je Arsenal, polufinalista Lige šampiona. To je vrijedno poštovanja", zaključio je španski stručnjak, a prenijele agencije.

(MONDO/agencije)