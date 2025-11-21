Najvjerniji Gvardiolin vojnik završio karijeru sa 40 godina: "Umoran sam, ne mogu više da trčim"

Jedan od omiljenih fudbalera Pepa Gvardiole Fernandinjo završio je karijeru sa 40 godina.

Izvor: Mark Pain / PA Images / Profimedia

Brazilski vezista Fernandinjo riješio je da je sa 40 godina vrijeme za penziju. Početkom ove godine mu je istekao ugovor sa Atletiko Paranaenseom, a sada je zvanično objavio da je završio karijeru pošto skoro godinu dana nije mogao da nađe novi klub.

Posljednji meč brazilskog defanzivnog veziste bila je jedna humanitarna utakmica. Tu je defintiivno vidio da mu povratka među profesionalce nema.

"Umoran sam, a nisam trčao danas ni 30 minuta. Ništa me u fudbalu više ne motiviše. Ostvario sam sve što sam mogao. Sad je vrijeme da uživam s porodicom", rekao je 40-godišnji sada već bivši fudbaler.

Bio čovjek od povjerenja Pepa Gvardiole

U tri kluba je proveo karijeru i u sva tri je ostavio dubok trag. Fernandinjo je počeo u Atletiko Paranaenseu i tu je skupio više od 100 nastupa kada je prešao u Šahtjor. Poslije osam godina i više od 200 nastupa, potpisao je za Mančester siti gde je godinama bio standaradan i upisao je skoro 400 mečeva. Posljednje tri sezone proveo je u matičnom klubu.

Za Brazil je upisao 53 meča, a u karijeri je osvojio tri titule u Brazilu, šest u Ukrajini i šest u Premijer ligi. Uz to je uzeo Kup UEFA i sa Sitijem igrao finale Lige šampiona.