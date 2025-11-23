logo
Ovo je ofsajd o kom priča cijeli svijet: Pep Gvardiola u šoku šta mu je uradio VAR

Ovo je ofsajd o kom priča cijeli svijet: Pep Gvardiola u šoku šta mu je uradio VAR

Autor Milutin Vujičić

Autor Milutin Vujičić
0

Pep Gvardiola se poslije utakmice Njukasla i Mančester sitija "zaletio" na sudije, pa smirivao situaciju pred medijima koji će i danas pričati o ofsajdu koji nije dosuđen.

Sporni ofsajd za gol i pobjedu Njukasla nad Sitijem Izvor: YouTube/BeanymanSports/Twitter/@FA_PGMOL/Screenshot

U jednoj od najboljih premijerligaških utakmica ove sezone Njukasl je u subotu predveče pobedio Mančester siti 2:1 (0:0) i tako je opet fudbalere Pepa Gvardiole odaljio od šampionske trke sa Arsenalom. U meču vrhunskog tempa i intenziteta vidjeli smo dosta šansi i tri gola u razmaku od sedam minuta u drugom poluvremenu, jedan više u mreži Đanluiđija Donarume.

Harvi Barns doveo je domaćina u vođstvo u 63. minutu, potom je Ruben Dijaš izjednačio u 68, da bi opet Barns u 70. postigao gol glavom za sva tri boda Njukasla. Ipak, dugo je čekao na potvrdu gola zbog potencijalnog ofsajda.

Njukasl - Mančester siti 2:1
Izvor: Youutbe/Arena sport TV

Odmah je bilo sumnjivo, zbog položaja Barnsovog stopala i ramena Rubena Dijaša, međutim nakon nekoliko minuta provjere i "izvlačenja" linija u VAR sobi utvrđeno je da je pogodak regularan. I to su prihvatili svi u Sitiju, dok nisu vidjeli kako je izgledala odluka VAR sudija koja je u najmanju ruku kontroverzna.


Na animiranom snimku vidjeli smo da je Ruben Dijaš u skoku, što se nije desilo u stvarnosti na terenu, odnosno pretpostavlja se da je pogrešan "frejm" uzet za konačan u provjeri ofsajda Harvija Barnsa.


Na sve to, Barns je "preživio" ofsajd jer je deo ruke Rubena Dijaša bio bliži njegovom golmanu, što je takođe "nategnuto".

Šta je rekao Pep Gvardiola?

Odmah poslije utakmice Gvardiola se "zaletio" na sudiju Berota i tražio je objašnjenje od njega, dok je bio i u burnoj raspravi sa Brunom Gimaraešom iz Njukasla, kao i još nekim drugim igračima.


Ipak, poslije svega rekao je da se "apsolutno ništa nije dogodilo". Prema njegovim riječima, a znamo koliko Gvardiola voli da bude sarkastičan, čuli smo da je Gimaraešu rekao da je "sjajan fudbaler", dok je rekao da je navikao da se ovakve stvari dešavaju Sitiju i da se nikada nije žalio na sudije.



