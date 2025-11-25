Điđo mora da prestane da kuka: Donaruma na udaru Engleza - Italijan shvatio da u Premijer ligi nema milosti

Đanluiđi Donaruma je meta protivnika – mora da prestane da se žali i prilagodi se realnosti Premijer lige.

Kada je Mančester siti doveo Đanluiđija Donarumu, većina reakcija fokusirala se na njegovu igru nogama, odnosno nedostatak iste, što je bila velika suprotnost čovjeku kojeg je zamijenio – Edersonu. Ali skoro tri mjeseca od dolaska u Siti, Italijan se muči sa drugačijim izazovom: stavom Premijer lige prema gurkanju u kaznenom prostoru, piše "Gol".

Poraz Sitija od Njukasla u subotu pokazao je Donarumu u najboljem i najgorem izdanju. Dobio je zanimljivu bitku sa napadačem domaćih Nikom Voltemadeom, postavši prvi golman u ligi koji je odbranio udarac visokom Nijemcu, koji je prethodno pogodio svih šest šuteva u okvir gola.

Donaruma je imao tri velike odbrane koje su održale veoma zabavno prvo poluvrijeme bez golova, a da su Fil Foden i Erling Haland iskoristili svoje šanse na drugoj strani, Italijan bi vjerovatno bio hvaljen. Ali golmani se neminovno ocjenjuju po greškama, a Donaruma je bio uhvaćen na prekretnici kada je Njukasl izveo korner u drugom poluvremenu.

Vazdušni napadi

Donaruma bi primio gol direktno iz kornera da Joško Gvardiol nije glavom izbacio šut Sandra Tonalija. Golman je ostao da leži nekoliko sekundi, ali kada je ustao nije uspio da se izbori sa novim vazdušnim napadom – Bruno Gimaraeš je pogodio prečku, a Harvi Barns ugurao odbitak u mrežu.

Donaruma je bio bijesan zbog kontakta koji je imao sa Barnsom tokom kornera, iako je to bilo ništa drugačije od tretmana koji golmani Premijer lige inače trpe. Zbog burne reakcije prema sudiji Semu Barotu, Donaruma je dobio treći žuti karton u devet utakmica, pa ga još samo dva dijele od suspenzije.

Donaruma je i prije dolaska u Englesku imao reputaciju nedisciplinovanog igrača, sa 29 žutih i dva crvena kartona za klub i reprezentaciju od debija za Milan 2017. do dolaska u Siti 2025. A ako nastavi ovim tempom, dobiće suspenziju na svakih 15 utakmica.

Mora da nauči

Donaruma nije bio jedini iz Sitija koji je izgubio živce na "Sent Džejms Parku". Pep Gvardiola je vikao na sudiju – i, bizarno, na kamermana – dok je Ruben Dijaz rekao da Premijer ligi trebaju jasnija pravila.

"Gdje je logika u tome da njihov igrač gura našeg golmana iz gola? Šta je dozvoljeno i dokle?", pitao je Dijaz. "Kod drugog gola, Điđi je izguran van prostora, a bez posljedica."

Gvardiola je bio realniji: "On vjeruje da kada ide na loptu i dodirnije je, da nije stabilan. Šta da kažem? Điđo će naučiti."

Donaruma će morati, jer se Premijer liga neće mijenjati zbog jednog nezadovoljnog novajlije. Fizički kontakt je zaštitni znak engleskog fudbala, a Donaruma nije prvi igrač koji je iznenađen time.

"Rat u petercu"

Novi golman Mančester junajteda Sene Lamens rekao je prošlog mjeseca o Premijer ligi: "Nikada nisam vidio da se igračima dopušta da rade to što rade golmanima. Ponekad u petercu nastane rat. Drže vas, vuku i rade sve moguće, a sudije obično puste igru da se nastavi. To je priroda Premijer lige, morate da se prilagodite i trenirate za to, ali to je loša stvar za svakog golmana."

Ruben Amorim je takođe bio iznenađen značajem prekida u Engleskoj u odnosu na Portugal. "To je jedna stvar koja je ovdje potpuno drugačija nego u inostranstvu – kontakt sa defanzivcima, posebno golmanima", rekao je trener Junajteda.

Donaruma mora da se prilagodi pravilima Premijer lige, koja je ove sezone još više određena prekidima, dugim loptama i centaršutevima. Ako ne uspije, Gvardiola bi mogao da razmisli o vraćanju Džejmsa Traforda, koji je cijelu karijeru proveo igrajući u takvim uslovima, dok Donaruma tek počinje da se suočava sa njima.

Uočen kiks

Subota je bila drugi put u mjesec dana da je Donaruma pao na korneru, a da je krivicu svalio na sudiju umjesto da preuzme odgovornost. Pobjesnio je kada je Bornmut dao gol poslije kornera, jer je smatrao da mu je Dejvid Bruks držao ruku dok je čekao centaršut.

To nije omelo njegovu mogućnost da dođe do lopte, ali je svejedno pogrešno boksovao, nakon čega je Tajler Adams pokupio odbitak i dao gol. Donaruma je vikao na sudiju Entonija Tejlora poslije gola, pa opet na poluvremenu, ali malo ko je imao razumijevanja – jer je njegovo boksovanje bilo veoma loše.

Ta situacija je vjerovatno skrenula pažnju Njukaslu pri pripremi utakmice – Donarumina slabost u hvatanju i boksovanju visokih lopti – i sada će sve više klubova gledati da to iskoristi.

Donarumin bijes i reakcija kod gola Barnsa takođe su zasjenili još jedan problematičan momenat, kada je skoro primio gol u prvom minutu jer je pokušao kratak pas ka Fodenu u kaznenom prostoru, nakon čega je Žoelinton oteo loptu, a Barns odmah šutirao.

Svjetska klasa na golu

Donaruma je odbranio taj šut bez većih problema, ali to je bio podsjetnik na njegove slabosti u iznošenju lopte, što je i činilo njegov dolazak u Siti toliko intrigantnim. Gvardiola je bio pionir u tretiranju golmana kao plejmejkera, ali jednako dobro čita i budući razvoj igre – a danas golmani koji igraju nogom više nisu toliko traženi kao prije nekoliko godina.

Trener i njegov stručni štab, posebno trener golmana Zabijer Mansisidor, posmatrali su Donarumu kao golmana svjetske klase koji je od 16. godine igrao na najvišem nivou i u najtežim situacijama. Smatrali su da njegova reputacija i sposobnost za odbrane jedan na jedan i spektakularne reakcije – kao ona protiv Brajana Mbeuma u gradskom derbiju – nadoknađuju eventualne sumnje u igru nogama.

Ali jedno su izgleda previdjeli – sve veću ulogu prekida, dugih lopti i visokih centaršuteva ove sezone, i Donaruminu nemogućnost da se sa time izbori.

Mora da prestane da "grize"

Donaruma je sjajno počeo u Sitiju upravo zato što se fokusirao na ono što zna. U debiju protiv Junajteda, izbijao je većinu lopti daleko i stajao čvrsto u ključnim momentima, kao protiv Mbeumovog voleja. Imao je odličnu utakmicu protiv Arsenala, impresivnu duplu odbranu protiv Aston Vile i postao je neprobojni zid kada se Igor Tijago našao jedan na jedan u utakmici protiv Brentforda.

"Kada su mi rekli da ima 26 godina, zvučalo je kao da igra vijekovima", rekao je Gvardiola nakon te utakmice. "Ta mirnoća, to prisustvo. Za golmane u timovima koji kontrolišu igru – malo puta ste na iskušenju, i onda morate da odbranite baš taj jedan šut."

To je bio primjer Donarumine gole barske dominacije koja je Sitiju donosila bodove u kombinaciji sa Halandovom efikasnošću. Ali Njukasl, kao i Bornmut, pokazali su njegovu Ahilovu petu. Donaruma možda dobije malo predaha u Ligi šampiona protiv Bajera Leverkuzen u utorak, ali naredni protivnici u Premijer ligi tačno znaju kako da mu priđu. Umjesto da skače na provokacije i viče na sudije, mora da se podigne na zadatak, navodi se u opštirnoj analizi na goal.com.