"Džikić je nervozna osoba, ali ima dobro srce": Sa Gruzijom je u četvrtfinalu Eurobasketa, a Srbinu duguje sve

Giorgi Šermadini, jedan od najiskusnijih članova Gruzije ima samo riječi hvale na račun Aleksandra Džikića. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Gruzija je u četvrtfinalu Eurobasketa. Nešto što je malo ko mogao i da pomisli pred početak takmičenja. U prvom meču nokaut faze iznenadila je favorizovanu Francusku i zakazala duel sa Finskom koja je izbacila Srbiju. Sa medijima je poslije toga pričao najiskusniji član tima Giorgi Šermadini (36).

"Oni su bili prvi u grupi. Bila je fantastična utakmica. Trener nam je rekao da je ključ naša odbrana, da oni imaju dobre i brze igrače. Zaustavili smo ih i dobili smo sjajan tim, prvi put u istoriji dobili smo Francuze. Čestitam svima. Čeka nas Finska. Odličan tim sa sjajnim igračima. Samo je jedna utakmica", počeo je Šermadini.

Svjestan je kakav uspeh su napravili Gruzijci i koliko je to važno za celu zemlju.

"Nevjerovatno je ovo šta smo uradili, za našu istoriju u Gruziji. Svi gledaju ovaj meč, prate nas sigurno. Niko nije radio, bila je nedjelja, sigurno su svi gledali."

"Džikić je nervozan, ali..."

Imao je samo riječi hvale Giorgi na račun svog trenera, srpskog stručnjaka Aleksandra Džikića. Novinari su ga pitali i kako je Džile reagovao kada je Srbija izgubila od Finske.

"Aleksandar Džikić je sjajna osoba. On je nervozna osoba koja ima dobro srce. Bez njega... Naravno da je srećan što smo mi pobedili i prošli. Nisam ga vidio kada je Srbija ispala, pretpostavljam da je bio tužan zbog toga."

"Srbija je bila jedan od favorita"

Gledao je iskusni centar meč Srbije i Finske i kao i svi bio je iznenađen ishodom, ali ne toliko.

"Srbija je bila jedan od favorita na Eurobasketu, ali je Finska dobra takođe. Svi smo gledali taj meč. Oba tima igrali su sjajno, Finska je u završnici dala nekoliko trojki, imaju odlične šutere i spolja i unutra. Mi smo defanzivno dobro odigrali, imamo talenat u napadu i igrače koji mogu da poentiraju."

Nalazi se u završnoj fazi karijere, blizu je penzije i nada se da bi sa nacionalnim timom mogao da napravi iskorak i protiv Finaca.

"Nemamo pritisak nikakav, sada je Finska pod pritiskom, rekli su mi da su njihovi igrači rekli da su oni sada favoriti. Neka im ta uloga, mi ćemo probati da odigramo najbolje moguće", zaključio je Šermadini.

