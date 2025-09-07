Možete li da nađete Dončića? Luka stao da priča i otkio da mora na terapije

Luka Dončić stao je da razgovara sa medijima poslije pobjede Slovenije i plasmana u četvrtfinale, a gužva je bila nevjerovatna... /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Slovenija je prošla u četvrtfinale Eurobasketa, pošto je pobijedila Italiju u prvom meču nokaut faze. Nezaustavljiv je bio Luka Dončić koji je meč završio sa 42 poena, niko mu ništa nije mogao. Poslije tog duela novinari su se okupili u miks zoni, čekali ga i očekivali su svi da će samo da prođe, kao Nikola Jokić koji izbjegava medije. Ali, dogodilo se upravo suprotno. Stao je da priča sa medijima...

Stvorila se tolika gužva, bilo je "milion" ljudi okolo, nije bilo šanse da se priđe tek tako ako se već niste tu pozicionirali. Odbio je da priča na engleskom, htio je samo na slovenačkom.

"Težak, vrlo fizički težak meč, znali smo da Italija ima dosta aduta, ali smo izdržali na kraju. Mogu li kao kapiten da pohvalim tim? Da, uvijek to radim. Momci igraju sjajno, ovdje smo svi zajedno i zajedno gubimo i pobjeđujemo, nema pojedinaca. Svi igramo za tim", poručio je Dončić.

I prilikom prolaska kroz miks zonu imao je bolnu grimasu, dobio je udarac tokom meča, ali je izdržao, odigrao i pogurao tim do trijumfa.

"Boli me, treba mi terapija, ali biće dobro".

Jedan od slovenačkih novinara mu je rekao da je njegova partija u prvoj četvrtini od 22 postignuta poena dala nadu i vjeru i njima koji su navijali.

"Dao sam par poena, počeli su da me udvajaju, pa smo igrali malo drugačije. Od početka prvenstva vjerujemo u prolaz. Idemo dalje, ček nas težak meč sa Njemačkom i moramo da verujemo. Potrudićemo se."

Upitan je na kraju i šta to ovaj tim Slovenije čini posebnim. Jasno je da je on predvodnik i čovjek koji je postao tek peti igrač u istoriji Eurobasketa koji je imao dvije i više utakmica sa 40+ poena.

"Svi igraju za tim, dobro se slažemo, hemija je odlična, normalno da postoji međusobno prepiranje ponekad, ali to je dio sporta. Želimo da pomognemo jedni drugima. Svaka čast svim momcima. Zaista, svaka čast svima. Hvala", zaključio je Dončić.

