logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Iznerviralo me ispadanje Srbije": Šengun čuo da smo Srbi i stao da nam objasni zašto je on najbolji

"Iznerviralo me ispadanje Srbije": Šengun čuo da smo Srbi i stao da nam objasni zašto je on najbolji

Autor Nemanja Stanojčić
0

Alperen Šengun rekao je da je da ga je iznerviralo ispadanje Srbije sa Eurobasketa i da on ima želju da pokaže svima da je najbolji.

Alperena Šenguna iznerviralo ispadanje Srbije sa Eurobasketa Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/EPA/TOMS KALNINS

Turska je u polufinalu Eurobasketa. Pobijedila je Poljsku lako i ubjedljivo i nastavlja da sanja o zlatu. Za to vrijeme Nikola Jokić i reprezentativci Srbije vratili su se već poslije eliminacije. Po završetku meča je Alperen Šengun stao da priča sa srpskim medijima i to nas je sve po malo iznenadilo.

"Šengune, može izjava. Mi smo iz Srbije?", glasilo je pitanje novinara. Uslijedio je iznenađujući odgovor: "Srbi? Može."

Onda je priznao da je trijumf protiv "orlova" mnogo pomogao Turcima i da su tako dobili lakši žrijeb.

"Znate, srećni smo. Svaka utakmica je ovdje teška, utakmica sa Srbijom bila je najteža. Dobili smo taj meč, obezbijedili prvo mjesto i otvorili sebi put. Dobili smo Poljsku sad, vidjećemo ko će biti naredni rival", poručio je Šengun koji ima nadimak "Bejbi Jokić" ali je stao da priča sa medijima.

"Iznervirao me poraz Srbije"

Ergin Ataman je na konferenciji pred meč sa Srbijom rekao "da bi mu bilo draže da Srbiju dobije u finalu", ali do tog meča neće doći.

"Srbija je sjajan tim došli bi do finala da nisu imali povrijeđene igrače, nisu imali sreće. Iznerviralo me je to, ali sam siguran da ćemo ih vidjeti za nekoliko godina opet, ne mogu da dočekam novi meč."

"Ja sam najbolji"

Pogledajte

01:32
Alperen Šengun izjava posle Poljske
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Uspio je Šengun da uđe u istoriju i da postane prvi igrač koji je na ovom Eurobasketu upisao tripl-dabl. Ujedno je postao i prvi još od Tonija Kukoča koji je to učinio bez date trojke (19, 12sk, 10as).

"Osjećam se dobro čovječe, ranije bih uradio, ali se sada desilo. Srećan sam, proslaviću to i idemo na naredni meč."

Potvrdio je da kada je na terenu ima jednu stvar na umu - da pokaže da je najbolji na terenu.

"Da, tako razmišljam. Uvijek mislim da sam najbolji na terenu. To mi i saigrači stalno govore prije meča, tako se stvara navika, moram tako da razmišljam ako hoću da dođem donekle i da pobjeđujem", zaključio je Šengun.

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC