Alperen Šengun rekao je da je da ga je iznerviralo ispadanje Srbije sa Eurobasketa i da on ima želju da pokaže svima da je najbolji.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/EPA/TOMS KALNINS

Turska je u polufinalu Eurobasketa. Pobijedila je Poljsku lako i ubjedljivo i nastavlja da sanja o zlatu. Za to vrijeme Nikola Jokić i reprezentativci Srbije vratili su se već poslije eliminacije. Po završetku meča je Alperen Šengun stao da priča sa srpskim medijima i to nas je sve po malo iznenadilo.

"Šengune, može izjava. Mi smo iz Srbije?", glasilo je pitanje novinara. Uslijedio je iznenađujući odgovor: "Srbi? Može."

Onda je priznao da je trijumf protiv "orlova" mnogo pomogao Turcima i da su tako dobili lakši žrijeb.

"Znate, srećni smo. Svaka utakmica je ovdje teška, utakmica sa Srbijom bila je najteža. Dobili smo taj meč, obezbijedili prvo mjesto i otvorili sebi put. Dobili smo Poljsku sad, vidjećemo ko će biti naredni rival", poručio je Šengun koji ima nadimak "Bejbi Jokić" ali je stao da priča sa medijima.

"Iznervirao me poraz Srbije"

Vidi opis "Iznerviralo me ispadanje Srbije": Šengun čuo da smo Srbi i stao da nam objasni zašto je on najbolji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 20 20 / 20

Ergin Ataman je na konferenciji pred meč sa Srbijom rekao "da bi mu bilo draže da Srbiju dobije u finalu", ali do tog meča neće doći.

"Srbija je sjajan tim došli bi do finala da nisu imali povrijeđene igrače, nisu imali sreće. Iznerviralo me je to, ali sam siguran da ćemo ih vidjeti za nekoliko godina opet, ne mogu da dočekam novi meč."

"Ja sam najbolji"

Pogledajte 01:32 Alperen Šengun izjava posle Poljske Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Uspio je Šengun da uđe u istoriju i da postane prvi igrač koji je na ovom Eurobasketu upisao tripl-dabl. Ujedno je postao i prvi još od Tonija Kukoča koji je to učinio bez date trojke (19, 12sk, 10as).

"Osjećam se dobro čovječe, ranije bih uradio, ali se sada desilo. Srećan sam, proslaviću to i idemo na naredni meč."

Potvrdio je da kada je na terenu ima jednu stvar na umu - da pokaže da je najbolji na terenu.

"Da, tako razmišljam. Uvijek mislim da sam najbolji na terenu. To mi i saigrači stalno govore prije meča, tako se stvara navika, moram tako da razmišljam ako hoću da dođem donekle i da pobjeđujem", zaključio je Šengun.