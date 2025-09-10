logo
Pronađeni ostaci ruskih dronova u Poljskoj: Vlada uputila građanima hitno upozorenje

Pronađeni ostaci ruskih dronova u Poljskoj: Vlada uputila građanima hitno upozorenje

Autor mondo.ba
1

Oštećeni dron pronađen je u selu blizu bjeloruske granice, dok je poljska vojska saopštila da je ulazak ruskih letjelica u njihov vazdušni prostor "čin agresije". Aerodrom Šopen u Varšavi privremeno je zatvoren, a NATO je obavešten o svim akcijama.

Ostaci ruskih dronova u Poljskoj Izvor: X/@allenanalysis/@ollleks/Printscreen

Lokalna policija u Poljskoj potvrdila je da je oštećeni dron, za koji se vjjeruje da je učestvovao u noćnom upadu, otkriven u selu Czosnovka u istočnoj Poljskoj. To mjesto se nalazi otprilike 40 kilometara od poljske granice s Bjelorusijom.

Poljska vlada upozorila je svakoga ko pronađe oboreni dron da mu se ne približava, rekavši da "takvi objekti mogu da budu opasni i da moraju da ih pregledaju stručnjaci".

Poljska vojska je saopštila da ulazak dronova u vazdušni prostor te zemlje tokom ruskog napada na Ukrajinu predstavlja ''čin agresije" koji je ugrozio bezbjednost javnosti i koji je zahtjevao obaranje objekata.

"Ovo je čin agresije koji je predstavljao stvarnu pretnju po bezbednost naših građana", saopštila je Operativna komanda poljskih oružanih snaga na mreži Iks, dok je takođe uvela skraćeno vrijeme za javljanje na dužnost za vojnike zbog kršenja vazdušnog prostora tokom noći.

Premijer Poljske Donald Tusk rekao je da je Varšava obavijestila generalnog sekretara NATO Marka Rutea o akcijama koje je Poljska preduzela protiv ruskih dronova, kao i da operacija protiv dronova i dalje traje.

Zbog akcija državnih i vojnih službi, vazdušni prostor iznad delova zemlje, uključujući aerodrom Šopen, privremeno je zatvoren, prenio je poljski Pap.

Istovremeno, ukrajinski mediji javljaju da je izdato upozorenje na veliki vazdušni napad koji se očekuje u Kijevu i drugim dijelovima Ukrajine.

(MONDO)

Poljska Rusija dronovi

Veliko pitanje dali su ruski

