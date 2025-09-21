I dalje vlada haos na aerodromima širom Evrope: Otkazani letovi

Prema podacima kompanije "Sirijum" koja se bavi analizom aviosaobraćaja, u subotu je otkazano 35 letova, a do nedjeljnog prijepodneva već 38 - na aerodromima u Hitrouu, Berlinu i Briselu

Putnici na aerodromu Hitrou u Londonu, kao i oni u Briselui Berlinu, suočili su se sa još jednim danom kašnjenja u nedjelju, nakon što je navodni sajber-napad pogodio softver za šaltere za čekiranje.

Aviokompanije su bile prinuđene da se od petka uveče vrate na ručno čekiranje putnika, nakon što je sajber napad pogodio kompaniju "Kolins aerospejs", koja obezbjeđuje tehnologiju za šaltere za čekiranje raznim avioprevoznicima.

Aerodromi su apelovali na putnike da prije polaska provjere status svojih letova i zamolili ih da ne dolaze ranije od tri sata prije letova na duge relacije i dva sata prije kratkih letova.

Kompanija "Kolins" saopštila je u subotu da se bavi „incidentom povezanom sa sajber bezbjednošću“. Ukoliko se potvrdi da se radi o hakerskom napadu, ovo bi bio samo još jedan u nizu napada koji su u posljednjih nekoliko mjeseci pogodili velike kompanije. Najveći britanski proizvođač automobila, "Jaguar lend rover", nije mogao da proizvodi automobile tri nedjelje zbog sajber-napada, dok su i britanski trgovinski lanci "Marks & Spenser" i "Ko-op" bili meta zasebnih napada ranije ove godine.

Otkazano 38 letova

Aviokompanije su ipak bile u mogućnosti da čekiraju putnike ručno. Prema podacima kompanije "Sirijum" koja se bavi analizom aviosaobraćaja, u subotu je otkazano 35 letova, a do nedjeljnog prepodneva već 38 — na aerodromima u Hitrouu, Berlinu i Briselu.

Na aerodromu Hitrou, više od 130 letova je u nedjelju do 11 časova bilo odloženo najmanje 20 minuta, prema podacima kompanije Flajttradar24.

U subotu je otkazano 13 letova, iako je velika većina od nekoliko stotina letova ipak obavljena s kašnjenjem.

Portparol aerodroma Hitrou izjavio je da je „osnovni problem van naše kontrole“, ali da je aerodrom angažovao dodatno osoblje kako bi pomogao u ublažavanju poremećaja.

U saopštenju aerodroma se navodi:

„Radimo na rješavanju problema i oporavku sistema nakon prekida rada softvera kompanije Kolins koji se koristi za čekiranje putnika. Izvinjavamo se putnicima koji su iskusili kašnjenja, ali zahvaljujući saradnji sa aviokompanijama, većina letova je ipak obavljena.“

Brisel: Teški uslovi rada

U Briselu je do nedjelje u podne svaki od više od 80 letova bio odložen na aerodromu u Zaventemu, jednom od dva aerodroma koja opslužuju belgijsku prijestonicu. Kašnjenja su se kretala od 15 minuta do četiri sata. Dvadeset letova za nedjelju je otkazano.

Aerodrom u Briselu je saopštio da se suočava sa „teškim uslovima rada“. Navodi se:

„Zbog sajber-napada na eksternog pružaoca usluga koji obezbjeđuje sisteme za čekiranje i ukrcavanje, operacije čekiranja na više evropskih aerodroma, uključujući aerodrom u Briselu, ozbiljno su poremećene“.

Berlin: Duže čekanje

U Berlinu je više od 70 letova bilo odloženo do podneva, iako su neki letovi ipak poletjeli na vrijeme. Na sajtu aerodroma u Berlinu stoji: „Zbog prekida u radu sistema kod eksternog partnera, došlo je do dužeg čekanja. Molimo putnike da koriste onlajn čekiranje, samouslužne terminale i brzu predaju prtljaga.“

Britanska ministarka saobraćaja, Hajdi Aleksander izjavila je u subotu da prati situaciju i pozvala putnike da se prije putovanja konsultuju sa svojim aviokompanijama. Kompanija "Kolins" saopštila je u subotu da je „sajber incident“ uticao na njen softver "mjuz", koji se koristi za elektronsko čekiranje putnika i predaju prtljaga.

"Kolins" je u vlasništvu kompanije RTX, koja je registrovana na berzi u Njujorku i predstavlja jednog od najvećih svjetskih konglomerata u oblasti vazduhoplovstva i oružja. U subotu je kompanija izjavila da „aktivno radi na rješavanju problema i vraćanju pune funkcionalnosti za svoje klijente u najkraćem mogućem roku“.

