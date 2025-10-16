logo
Majka i ćerka stradale u požaru: Najnoviji detalji tragedije u Beogradu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Na mjestu nesreće se nalaze dva navalna vozila i dvije autocisterne, hidraulična zglobna platforma i komandno vozilo.

Majka i kćerka stradale u požaru u Rakovici Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U požaru u stanu u beogradskom naselju Rakovici stradale su majka (83) i ćerka (53). Požar je izbio na sedmom spratu zgrade.

"Jedna žena nađena je u jednoj prostoriji, druga u drugoj. Najvjerovatnije je uzrok požara neispravna instalacija. Čuli smo da je u stanu bilo kao u rerni. Kuhinja je cijela izgorjela", kažu svjedoci.

Na terenu je ekipa Hitne pomoći i policija, a obavješteno je i nadležno tužilaštvo.

Nezvanično, primljena јe doјava u 09.53 časova da u Ulici Stevana Lukovića broј 16 u Rakovici na sedmom spratu gori stan.

"Čuo sam da su dvije osobe stradale. Vatrogasci su ovde već sat vremena. Ne znamo ko je u stanu", kaže jedan od stanara.

Nezvanično, jednoj ženi je pozlilo kada je čula da ima stradalih i da je među njima sestra.

Prema posljednjim informacijama požar je lokalizovan.

(Telegraf/MONDO)

