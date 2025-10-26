logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin testirao raketu koju nema niko na planeti: Projektil na nuklearni pogon stiže bez problema do Amerike

Putin testirao raketu koju nema niko na planeti: Projektil na nuklearni pogon stiže bez problema do Amerike

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Rusija je testirala raketu Burevestnik na nuklearni pogon.

Rusija testirala raketu Burevestnik Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / east2west news / WillWest News/Profimedia

Ruska Federacija je uspješno testirala krstareću raketu Burevestnik na nuklearni pogon, piše "AFP". Zamjenik predsjednika ruskog predsjednika Savjeta bezbednosti Dmitrij Medvedev se ovim povodom oglasio na svom "X" profilu.

"Čestitam svim prijateljima Rusije na uspješnom testiranju krstareće rakete neograničenog dometa 'Burevestnik' sa nuklearnim motorom i bojevom glavom", naveo je on.

Kakva je raketa Burevestnik?

Prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, ovo je jedinstvena krstareća raketa u svijetu. Ima nuklearni pogon i ima interkontinentalni domet.

Međunarodni institut za strateške studije (IISS) je saopštio da je Rusija značajno napredovala u razvijanju ovog projektila u prethodnim godinama. Navodno, raketa ima domet između 10.000 i 20.000 kilometara što znači da bi mogla da stigne iz Rusije do obala Sjedinjenih Američkih Država.

Pogledajte fotografije rakete Burevestnik

Pročitajte i ovo

Tagovi

Rusija raketa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ