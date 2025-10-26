Putin testirao raketu koju nema niko na planeti: Projektil na nuklearni pogon stiže bez problema do Amerike

Rusija je testirala raketu Burevestnik na nuklearni pogon.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / east2west news / WillWest News/Profimedia

Ruska Federacija je uspješno testirala krstareću raketu Burevestnik na nuklearni pogon, piše "AFP". Zamjenik predsjednika ruskog predsjednika Savjeta bezbednosti Dmitrij Medvedev se ovim povodom oglasio na svom "X" profilu.

"Čestitam svim prijateljima Rusije na uspješnom testiranju krstareće rakete neograničenog dometa 'Burevestnik' sa nuklearnim motorom i bojevom glavom", naveo je on.

Congratulations to all Russia's friends on the successful test of the unlimited-range Burevestnik (Storm petrel) cruise missile with a nuclear engine and warhead ⚡️ — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE)October 26, 2025

Kakva je raketa Burevestnik?

Prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, ovo je jedinstvena krstareća raketa u svijetu. Ima nuklearni pogon i ima interkontinentalni domet.

Međunarodni institut za strateške studije (IISS) je saopštio da je Rusija značajno napredovala u razvijanju ovog projektila u prethodnim godinama. Navodno, raketa ima domet između 10.000 i 20.000 kilometara što znači da bi mogla da stigne iz Rusije do obala Sjedinjenih Američkih Država.

Pogledajte fotografije rakete Burevestnik