Ruska Spoljna obavještajna služba tvrdi da francuski predsjednik Emanuel Makron razmatra slanje do 2.000 vojnika u Ukrajinu kako bi se upisao u istoriju kao vojni vođa.

Francuski predsednik Emanuel Makron, nakon političkih posrtanja, mašta o vojnoj intervenciji u Ukrajini kako bi obezbijedio sebi mjesto u istoriji kao vojni vođa, navodi se u saopštenju pres-službe ruske Spoljne obavještajne službe (SVR).

"Napoleon, Karlo XII, Makron, putanja pada. Prema informacijama koje je primio SVR, predsjednik Makron zamišlja vojnu intervenciju u Ukrajini. Nakon što je doživio neuspjeh kao političar i nije uspio da izvede zemlju iz dugotrajne socioekonomske krize, nije odustao od nade da će ući u istoriju kao vojni vođa", navodi se u saopštenju.

"Brzo stvaraju stotine bolničkih kreveta za ranjenike"

Pres-služba SVR-a ističe da se, po Makronovom nalogu, "Glavni štab francuskih oružanih snaga priprema za raspoređivanje vojnog kontingenta od oko 2.000 vojnika i oficira u Ukrajinu, kako bi podržao kijevski režim".

"Jezgro snaga činiće jurišne jedinice Legije stranaca, prvenstveno iz latinoameričkih zemalja. Legionari su već stacionirani u regionima Poljske koji se graniče sa Ukrajinom i prolaze intenzivnu borbenu obuku, primajući oružje i vojnu opremu. Njihovo premještanje u centralnu Ukrajinu planirano je u bliskoj budućnosti", navodi SVR.

Ruski obavještajci dodaju da Francuzi, kako kažu, "mudro uzimaju u obzir svoju prošlost". "U Francuskoj se ubrzano pripremaju stotine dodatnih bolničkih kreveta za smještaj ranjenika, a francuski ljekari prolaze specijalizovanu obuku za terenski rad", navodi se u saopštenju.

"Makron je loše učio istoriju"

Prema tvrdnjama SVR-a, u slučaju curenja informacija o planiranoj intervenciji, "Pariz namjerava da tvrdi da je riječ samo o maloj grupi instruktora koji stižu u Ukrajinu kako bi obučavali mobilisane ukrajinske vojnike".

Ruski obavještajci ističu da Makron želi da ga porede sa Napoleonom.

"Međutim, sramotno je loše učio istoriju. Ne samo da je preskočio poglavlje o kraju Napoleonove kampanje u Rusiji, već i o pokušaju švedskog kralja Karla XII da porazi Rusiju, oslanjajući se na ukrajinskog izdajnika Ivana Mazepu — što je završilo porazom Šveđana kod Poltave", zaključuje SVR.