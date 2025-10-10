logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuni politički bumerang: Makron izabrao novog premijera Francuske

Potpuni politički bumerang: Makron izabrao novog premijera Francuske

Izvor mondo.rs
0

Francuski predsjednik Emanuel Makron imenovao je novog premijera.

Makron ponovo imenovao Lekronua za premijera Izvor: Shutterstock/Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Sebastien Lekornu ponovo imenovan za premijera četiri dana nakon ostavke. Čekanju je kraj, ali ono najteže tek počinje za novog premijera, koji će morati da izbjegne izglasavanje nepovjerenja u Narodnoj skupštini, što bi značilo i raspuštanje parlamenta.

Njegov izazov je ogroman, ali njegova odanost Emanuelu Makronu i njegova požrtvovanost "vojnika-monaha", kako sam sebe opisuje, učinili su ga predsjednikovim prvim izborom. Sebastien Lekornu je ponovo imenovan za premijera, samo četiri dana nakon što je podnio ostavku.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Sada je zadužen da pronađe rješenje kako bi izbjegao izglasavanje nepovjerenja u Narodnoj skupštini. Zadatak koji djeluje gotovo neizvodivo, s obzirom na to da je Palata Burbon (francuski parlament) podijeljenija nego ikada, prenosi LeParisien.

Emanuel Makron je pozvao u Jelisejsku palatu petnaestak predstavnika glavnih stranaka "republikanskog luka". Nacionalno okupljanje (krajnja desnica) i Nepokorena Francuska (radikalna ljevica), koje su pozivale, redom, na raspuštanje skupštine i ostavku predsjednika, nisu bile pozvane.

Nakon Mišela Barnijea (septembar - decembar 2024), Fransoea Bajrua (decembar 2024 - septembar 2025) i Sebastiena Lecornua (septembar 2025), sada je, Lekornu po drugi put na čelu vlade. I nije sigurno da će ovo Makronovo imenovanje donijeti toliko priželjkivanu jasnoću.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emanuel Makron Francuska Premijer

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ