Potpuni politički bumerang: Makron izabrao novog premijera Francuske

Francuski predsjednik Emanuel Makron imenovao je novog premijera.
Sebastien Lekornu ponovo imenovan za premijera četiri dana nakon ostavke. Čekanju je kraj, ali ono najteže tek počinje za novog premijera, koji će morati da izbjegne izglasavanje nepovjerenja u Narodnoj skupštini, što bi značilo i raspuštanje parlamenta.
Njegov izazov je ogroman, ali njegova odanost Emanuelu Makronu i njegova požrtvovanost "vojnika-monaha", kako sam sebe opisuje, učinili su ga predsjednikovim prvim izborom. Sebastien Lekornu je ponovo imenovan za premijera, samo četiri dana nakon što je podnio ostavku.Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia
Sada je zadužen da pronađe rješenje kako bi izbjegao izglasavanje nepovjerenja u Narodnoj skupštini. Zadatak koji djeluje gotovo neizvodivo, s obzirom na to da je Palata Burbon (francuski parlament) podijeljenija nego ikada, prenosi LeParisien.
Emanuel Makron je pozvao u Jelisejsku palatu petnaestak predstavnika glavnih stranaka "republikanskog luka". Nacionalno okupljanje (krajnja desnica) i Nepokorena Francuska (radikalna ljevica), koje su pozivale, redom, na raspuštanje skupštine i ostavku predsjednika, nisu bile pozvane.
Nakon Mišela Barnijea (septembar - decembar 2024), Fransoea Bajrua (decembar 2024 - septembar 2025) i Sebastiena Lecornua (septembar 2025), sada je, Lekornu po drugi put na čelu vlade. I nije sigurno da će ovo Makronovo imenovanje donijeti toliko priželjkivanu jasnoću.
(Mondo)