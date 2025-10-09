Makron ima novog premijera? Francusku drma nezapamćena kriza, pale 3 vlade za godinu dana

Predsjednik Francuske Emanuel Makron imenovaće novog premijera u roku od 48 sati.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron imenovaće novog premijera u roku od 48 sati, saopštio je Jelisejski dvorac, odbacujući spekulacije da bi uskoro mogli biti raspisani novi izbori.

Odlazeći premijer Sebastijen Lekornu rekao je da mogućnost raspuštanja parlamenta počinje da slabi nakon razgovora sa političkim partijama tokom prethodna dva dana.

"Postoji većina u parlamentu, i to je većina koja želi da izbjegne nove izbore", izjavio je on, prenosi BBC.

Ko će biti novi premijer?

U ponedjeljak je Lekornu, blizak saveznik Makrona postao treći francuski premijer koji je napustio funkciju za manje od godinu dana, nakon što je bio pritisnut činjenicom da je parlament u pat poziciji, duboko podijeljen po ideološkim linijama. Makron je potom zatražio od Lekornua da ostane još dva dana kako bi pokušao da postigne konsenzus među partijama o tome kako izaći iz trenutne političke krize.

U dugo očekivanom televizijskom intervjuu Lekornu je rekao da, osim što ne žele nove izbore, većina poslanika takođe prepoznaje hitnu potrebu da se budžet usvoji do kraja godine. Međutim, Lekornu je priznao da je put ka formiranju nove vlade i dalje složen, zbog dubokih podjela unutar parlamenta i političara koji već gledaju ka narednim predsjedničkim izborima.

"Ko god na kraju bude u vladi, moraće da bude potpuno lišen bilo kakvih predsjedničkih ambicija za 2027. godinu", rekao je Lekornu.

Lekornu, bivši ministar oružanih snaga, nije dao nikakve naznake o tome ko bi mogao biti novi premijer, iako je rekao da je njegova misija "završena", nije potpuno isključio mogućnost da ostane na toj funkciji.

Dug od nekoliko milijardi evra

Politička blokada u Francuskoj počela je nakon vanrednih izbora u julu 2024. godine. Od tada, nijedna partija nema većinu, što otežava usvajanje zakona i reformi, uključujući i godišnji budžet.

Veliki izazov sa kojim su se suočavali Lekornu i njegova dva prethodnika bio je kako riješiti problem ogromnog nacionalnog duga Francuske, koji je ove godine iznosio 3,4 milijardi evra (2,9 biliona funti), ili skoro 114% BDP-a, što je treći najveći dug u evrozoni, poslije Grčke i Italije.

Prethodni premijeri Mišel Barnije i Fransoa Bairu smijenjeni su glasanjem o povjerenju nakon što su predstavili budžete zasnovane na mjerama štednje.

Lekornu je izjavio da će nacrt njegovog budžeta biti predstavljen sljedeće nedjelje, iako će biti "otvoren za raspravu".

"Ali rasprava mora da počne... partije ne mogu da kažu da će glasati protiv prije nego što ga uopšte pogledaju", dodao je.

Slično tome, Lekornu je rekao da će se još jedno veliko pitanje, koje opterećuje francusku politiku još od 2023. godine, morati ponovo otvoriti, Makronove veoma osporavane penzione reforme.

"Moramo da pronađemo način da se ta rasprava održi", rekao je Lekornu.

Međutim, neke političke frakcije i dalje ostaju čvrsto pri svojim stavovima. Matild Pano, iz radikalno lijeve partije Nepokorena Francuska (LFI), izjavila je ubrzo nakon Lekornuovog intervjua da je jedino rješenje "ostavka i odlazak Emanuela Makrona".

U međuvremenu, liderka krajnje desnice Nacionalnog okupljanja, Marin Le Pen, koja već dugo traži nove izbore, izjavila je da će glasati protiv svake nove vlade. Trenutno je nejasno koje političke snage bi mogle podržati novu vladu. Takozvana zajednička platforma centrista i republikanaca, koja je vodila vladu od prošle godine, čini se da se raspala.

Veliko pitanje sada je da li je Lekornu, tokom posljednjih 48 sati, uspio da ubijedi socijaliste, koji su tokom izbora bili dio lijevog bloka, da na neki način podrže novu vladu.

Na pitanje o pozivima pojedinih političkih frakcija da Makron podnese ostavku, uključujući i njegovog bivšeg premijera Eduara Filipa, koji je ranije ove nedjelje iznio takvu ideju, Lekornu je rekao da Francuskoj sada treba stabilna i međunarodno priznata ličnost na čelu države.

"Ovo nije trenutak za promjenu predsjednika", poručio je Lekornu.

Međutim, Makron djeluje sve izolovanije, čak i najbliži saveznici počinju da se distanciraju od njega. Ranije ove nedjelje, Gabrijel Atal, koji se dugo smatrao Makronovim političkim nasljednikom, izjavio je da "više ne razumije" Makrona i pozvao na imenovanje nezavisnog pregovarača koji bi vodio vladu.

Makron se od Lekornuove iznenadne ostavke u ponedjeljak ujutru još uvijek nije javno oglasio. Lekornu je obećao da će se predsjednik "u dogledno vrijeme obratiti se francuskom narodu", ali nije precizirao kada tačno.

