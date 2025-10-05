logo
Francuska dobila novu vladu: Makron tražio ministre "sposobne da razgovaraju sa ljevicom"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Francuski predsjednik Emanuel Makron promijenio je vladu, saopštivši nova imenovanja ministara i preraspodjele ključnih funkcija, dok se očekuju dodatna imenovanja u narednim danima.

sastav nove francuske vlade Izvor: Jacques Witt / Sipa Press / Profimedia

Bliski saveznik francuskog predsjednika Emanuela Makrona Rolan Leskir imenovan je danas za novog ministra finansija Francuske, a nekadašnji ministar finansija Bruno Le Mer postavljen je na funkciju ministra odbrane, prenio je Figaro.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni večeras je saopštio da će Žan-Noel Baro nastaviti da obavlja funkciju ministra spoljnih poslova, kao i da će Bruno Retajo ostati ministar unutrašnjih poslova u novoj vladi. Žeral Darmanen nastaviće da obavlja funkciju ministra pravde u novoj vladi Francuske.

Rašida Dati nastaviće da obavlja funkciju ministarke kulture, dok će nova ministarka obrazovanja i naučnih istraživanja biti Elizabet Born, a ministar prekomorskih teritorija ostaje Manuel Vals.

U novoj francuskoj vladi Katrin Vorten biće ministarka rada, zdravlja, solidarnosti i porodice, Erik Vert ministar za reginoalno planjiranje i stanovanje, Ani Ženevar ministarka poljoprivrede, Ameli de Monšalen ministarka javnih računa, a Filip Tabaro ministar saobraćaja.

Pored toga, Naima Muču obavljaće funkciju ministarke digitalnih tehnologija i državne službe, Marina Ferari minisarke sporta, Aurora Berge ministarke za ravnopravnost žena i muškaraca, Anje Panije-Runaše ministare ekološe tranzicije, a Matje Lefevr ministra za odnose sa parlamentom.

Ostali ministri će biti imenovani u narednim danima

Francuski predsjednik Emanuel Makron dao je premijeru Sebastijanu Lekorniju rok da do večeras formira vladu, naveo je ranije neimenovani zvaničnik partije Renesansa.

Makron je zatražio od premijera da izabere kompaktan tim sastavljen od 25 ili 26 ministara i državnih sekretara, koji bi bili "čvrsto politički ukorijenjeni u regionima i sposobni da razgovaraju sa ljevicom". Očekuje se da preostali ministri budu imenovani u narednim danima.

Lekorni je ranije naveo da planira da uvede porez pojedincima sa godišnjim prihodima većim od 250.000 evra, kako bi pridobio opozicione socijaliste da podrže budžet za njegovu vladu za 2026. godinu, objavio je finansijski dnevnik "Eko".

Lekorni je prošlog mjeseca postao peti premijer predsjednika Francuske Emanuela Makrona u posljednje dvije godine, nakon što je parlament smijenio Fransoa Bajrua zbog njegovih planova da naredne godine sprovede budžetsko smanjenje od 44 milijarde evra.

