logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dvije osobe poginule u pucnjavi blizu centra grada: Užas u poznatom francuskom ljetovalištu (Foto)

Dvije osobe poginule u pucnjavi blizu centra grada: Užas u poznatom francuskom ljetovalištu (Foto)

Izvor mondo.rs
0

Dvije osobe su poginule, a pet je povrijeđeno u pucnjavi u Nici, saopštile su francuske vlasti.

Pucnjava u Nici Izvor: Instagram/cestrosi/Printscreen

U pucnjavi u Nici, gradu na jugoistoku Francuske, u petak su poginule dvije osobe, a pet je povrijeđeno, saopštile su vlasti.

Prefektura Alpa-Maritima objavila je na mreži X da se incident dogodio u četvrti Mulen, pri čemu su dvije osobe teško povrijeđene, a tri zadobile lakše povrede.

Policija i vatrogasci obezbijedili su područje, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova naredilo dodatna pojačanja koja će danas stići u Nicu kako bi se uspostavio red.

Gradonačelnik Nice, Kristijan Estrozi, opisao je situaciju na mreži X kao "napetu i haotičnu", dodavši da je pucnjava povezana sa narko-kriminalnim obračunima.

Javni tužilac u Nici potvrdio je da je pokrenuta istraga zbog organizovanog ubistva i pokušaja ubistva u okviru djelovanja kriminalne grupe.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ