Dvije osobe poginule u pucnjavi blizu centra grada: Užas u poznatom francuskom ljetovalištu (Foto)

Dvije osobe su poginule, a pet je povrijeđeno u pucnjavi u Nici, saopštile su francuske vlasti.

Izvor: Instagram/cestrosi/Printscreen

U pucnjavi u Nici, gradu na jugoistoku Francuske, u petak su poginule dvije osobe, a pet je povrijeđeno, saopštile su vlasti.

Prefektura Alpa-Maritima objavila je na mreži X da se incident dogodio u četvrti Mulen, pri čemu su dvije osobe teško povrijeđene, a tri zadobile lakše povrede.

Policija i vatrogasci obezbijedili su područje, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova naredilo dodatna pojačanja koja će danas stići u Nicu kako bi se uspostavio red.

Gradonačelnik Nice, Kristijan Estrozi, opisao je situaciju na mreži X kao "napetu i haotičnu", dodavši da je pucnjava povezana sa narko-kriminalnim obračunima.

Javni tužilac u Nici potvrdio je da je pokrenuta istraga zbog organizovanog ubistva i pokušaja ubistva u okviru djelovanja kriminalne grupe.

(Mondo)