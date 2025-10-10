"Sve će se ovo jako loše završiti“: Politički sukobi dostigli vrhunac u Francuskoj, novom premijeru ni traga?

Francuski predsjednik Emanuel Makron nema jasan odgovor oko izbora novog premijera. Kriza u zemlji nastavlja da se pogoršava.

Izvor: Profimedia

Krizni sastanak s političkim snagama, koji je organizovao francuski predsjednik Emanuel Makron, nije doveo do pomaka po mišljenju ljevice, pa je zemlja još dublje uronila u krizu uoči očekivanog imenovanja novog premijera.

"Izlazimo bez ikakvog odgovora, osim ako budući premijer, koji bi trebalo da bude imenovan u narednim satima, ne bude iz našeg političkog tabora. Sve će se ovo jako loše završiti“, rekla je liderka Zelenih, Marin Tondelje, nakon sastanka koji je trajao skoro dva i po sata.

"Nema jasnog odgovora od strane predsjednika", rekao je Olivije For, vođa socijalista, koji je tražio da premijer bude iz njegovih redova.

Izvor: Stephane Lemouton / Sipa Press / Profimedia

Što se tiče moguće suspenzije veoma nepopularne penzione reforme, što je glavni zahtjev većeg dijela ljevice kako ne bi glasali protiv nove vlade, Makron je samo predložio da se "malo odloži" podizanje starosne granice za penziju, rekla je Tondelje.

"Ništa nije jasnije", rekao je komunista Fabijen Rusel, upozorivši da neće moći da prihvati premijera iz Makronovog tabora, prenosi Index.

Lideri Republikanaca (desnica), Bruno Retajo i Loran Voke, prvi su napustili Jelisejsku palatu bez izjava za medije. Na sastanak nisu bili pozvani ni krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje, ni radikalna ljevica Nepokorena Francuska, jer su prethodno izjavili da traže raspuštanje parlamenta, naveli su iz Makronovog okruženja.

Makron je obećao u srijedu da će imenovati novog premijera do petka uveče, nakon što je u ponedjeljak ostavku podnio Sebastijen Lekornu.

(Mondo)