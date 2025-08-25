Svake godine sve skuplje: Pripreme za školu veliki udar na kućni budžet

Početak nove školske godine, zakazan za prvi ponedjeljak u septembru, sve je bliže, a roditelji širom Republike Srpske već uveliko kupuju školski pribor.

Izvor: Shutterstock

I ove godine, cijene školskog materijala bilježe rast, pa pripreme za školu predstavljaju ozbiljan finansijski izazov za brojne porodice.

Pregledom cijena u trgovačkim centrima i knjižarama, osnovni školski pribor za jednog osnovca – uključujući sveske, olovke, bojice, gumicu, pernicu i slične potrepštine – košta od 60 do 150 KM.

Cijene školskih torbi kreću se između 30 pa do vrtoglavih 200 KM, u zavisnosti od kvaliteta i brenda.

Posebno su skupi proizvodi s motivima popularnih crtanih junaka, sportskih klubova i influensera, dok su one bez ovih detalja nešto povoljnije.

U poređenju sa prethodnom godine, cijene su ove godine veće za 20 do 50 odsto, pa tako flomasteri i bojice koštaju od 2 do 8 KM, grafitne olovke od 0,30 KM do 1,50 KM, a sveske od 1 pa sve do 4 KM, u zavisnosti od formata.

Izbor pernica je, kao i uvijek, raznolik.

Pune pernice, sa olovkama, bojicama i flomasterima kreću se od 13 KM pa do 50 maraka, zavisno od veličine, pribora koji u njoj dođe, dok se one obične, male, prazne pernice mogu kupiti i po cijeni od 5 KM.

Dodatni trošak predstavlja oprema za likovno, kao i pribor za tehničko obrazovanje ili druge opreme za pojedine predmete.

Ukoliko djeca pohađaju u školu u opštinama i gradovima u kojima udžbenici nisu besplatni, trošak opremanja školarca još je veći.

Naime, i udžbenici su poskupili ove godine, pa tako komplet u koji su uračunati i strani jezici, za peti razred košta 123 KM, za šesti 231 KM, za sedmi 214, dok je komplet knjiga za osmi razred najskuplji i iznosi 251 KM.

Za deveti razred komplet udžbenika košta 237 maraka.

Ako svemu ovome dodate i novu garderobu i obuću koju veliki broj roditelja djeci takođe kupuje pred početak škole, za potpuno opremanje jednog školarca i to pod uslovom da se biraju jeftinije stvari trebaće vam skoro cijela plata.

Savjet roditeljima je da kupovinu obave planski, da uporede cijene u više prodavnica i iskoriste sezonske popuste.

(Mondo)