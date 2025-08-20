Nova školska godina: Sve što vam treba i malo više od toga

Početak školske godine uvijek nosi posebnu čar. Djeca s nestrpljenjem iščekuju povratak u školske klupe, susrete s prijateljima, nove avanture i izazove koji ih čekaju.

Izvor: Addiko banka/Promo

Miris novih svesaka, šarenilo školskog pribora i izbor prve jesenje odjeće, sve to stvara atmosferu uzbuđenja i novih početaka.

Za roditelje, ovo je period kada se s puno ljubavi i pažnje priprema sve što je potrebno da njihovi školarci zakorače u novu školsku godinu spremni i nasmijani. Ipak, iza osmijeha i uzbuđenja kriju se i ozbiljne pripreme koje zahtijevaju pažljivo planiranje jer opremiti jednog školarca danas znači i značajna finansijska ulaganja.

„Početak školske godine za mene je uvijek izazovan jer želim da djeca imaju sve što im je potrebno,“ kaže Sanja V, majka dvoje školaraca iz Banjaluke. „Torba, patike, pribor, plus laptop za starijeg sina - sve to predstavlja značajan izdatak, a trudim se da ih opremim najbolje što mogu.“

Kako bi olakšali ovaj period, mnogi roditelji biraju pametna finansijska rješenja koja im omogućavaju da troškove rasporede bez stresa. Jedna od praktičnih opcija je korištenje kreditnih kartica sa mogućnošću plaćanja na rate.

„Školske pripreme su odličan trenutak da se donesu pametne finansijske odluke,“ savjetuje Aleksandra Milić, voditelj poslovnice Addiko Bank Banja Luka.

„Ukoliko plaćate Addiko Mastercard kreditnom karticom ili mobilnim telefonom, a to možete učiniti na bilo kojem prodajnom mjestu, kupite sve što vam je potrebno, platite odmah, a iznos kupovine naknadno možete podijeliti na rate. Nema potrebe da trgovcu naglašavate plaćanje na rate. Dovoljno je da kupovinu obavite kao i inače – provucite karticu ili platite mobilnim telefonom putem mobilnog novčanika, a podjelu na rate obavite kasnije od kuće ili gdje god se nalazite, putem mobilne aplikacije birajući period otplate od 2 do 24 mjeseca.“

Ova fleksibilnost omogućava roditeljima da se rasterete i da djeci daju krila za početak nove školske godine.

Kako funkcioniše plaćanje na rate uz Mastercard 3u1 kreditnu karticu:

• Platiti možete na svim POS uređajima u zemlji i inostranstvu, kao i putem mobilnog novčanika.

• Minimalni iznos kupovine je 50 KM.

• Transakciju naknadno možete podijeliti do 24 rate putem Addiko Mobile-a ili pozivom na 051 951 000 (do kraja mjeseca u kojem je izvršena kupovina).

• Nemate Mastercard 3u1? Aplicirajte samo uz ličnu kartu.

• Saznajte više ili aplicirajte online na linku.

(Promo)



