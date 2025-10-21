logo
Nezapamćen zločin u selu Ljuljakovo: Mladić (25) ubio majku, tetku i sestru, pa zapalio kuću

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Prijavu o trostrukom ubistvu u Bugarskoj policija je primila od sedmogodišnjeg dječaka, brata ubice.

bugarin ubio majku sestru i tetku Izvor: Printscreen/btvnovinite.bg

Dvadesetpetogodišnji Fahri Mustafa, koji je u selu Ljuljakovo u Bugarskoj ubio svoju majku (47), tetku (73) i trinaestogodišnju sestru, nije imao dozvolu da im se približava.

Prijavu o trostrukom ubistvu policija je primila od sedmogodišnjeg dječaka, brata ubice, jutros poslije četiri časa. On je, iako ranjen, uspio da pobjegne iz kuće i obavijesti policiju o događaju.

Dječak je objasnio da je njegov brat pucao na porodicu. Napad je izvršen lovačkom puškom. Kada je policijska patrola stigla na lice mjesta, kuća je već bila u plamenu. U unutrašnjosti su pronađena tri tijela.

Osumnjičeni je pobjegao nakon što je zapalio kuću, ali je ubrzo uhapšen.

Jedna komšinica, Hajrije, izjavila je:

"Bio je agresivan. Samo bi prolazio, nismo mnogo pričali s njim. On nije govorio s ljudima".

Bivši predsednik opštine Ruen, Husein Ahmed, dodao je:

"Porodica je bila problematična. Nisu se slagali. Vodili su postupak za razvod. Cijela porodica je živjela u siromaštvu."

U pitanju je osveta

Prema riječima predsjednika opštine Ruen, Ahmeda Mehmada, majka nije dopuštala starijem sinu da ulazi u porodičnu kuću jer je ranije maltretirao članove porodice.

"Vjerovatno je riječ o osveti. Ne mogu da komentarišem njegovo psihičko stanje. Radio je povremeno, gdje bi našao posao, kao pomoćni građevinski radnik", izjavio je on za BNR (Bugarski nacionalni radio).

(BTV novinite/BNTnews.bg)

