Misterija na Balkanu se nastavlja: Lovac iz Bugarske tvrdi da je vidio crnog pantera

Arhitekta i lovac Dobril Dobrev susreo se sa crnim panterom na Šumenskom platou u Bugarskoj.

Izvor: Youtube/ The Lion Whisperer

Na Šumenskom platou u Bugarskoj, viđen je crni panter, a lovac Dobril Dobrev tvrdi da se susreo oči u oči sa životinjom na stazi u sredu uveče. Susret je prošao bez povreda, ali stručnjaci i lokalni stanovnici upozoravaju na potencijalnu opasnost za ljude, posebno djecu.

Dobrev je bio na svojoj redovnoj večernjoj šetnji kada je primijetio crnog pantera kako izlazi iz šume i kreće ka njemu putem.

"Dok sam išao asfaltiranim putem prema vojnim bazama na platou, video sam veliku crnu životinju kako izlazi iz šume i ide pravo ka meni. U jednom trenutku životinja se zaustavila i okrenula nazad ka šumi, tada sam je jasno video i prepoznao karakteristike vrste, naročito dugi rep“, rekao je Dobrev.

Dobrev je dodao da se panter zatim izležavao na putu poput obične mačke. "Nisam osjetio prijetnju, ali nisam znao kako da reagujem ako nastavi ka meni. Počeo sam polako da se udaljavam, gledajući preko ramena da li me prati. Ostala je na mjestu, to je bio naš susret“, objasnio je on.

Lovac upozorava da susret sa životinjom može biti drugačiji za neiskusne osobe ili djecu. "Treba preduzeti mjere, jer nije predvidivo kada i da li životinja može postati agresivna. Kada su me pozvali u policiju da razgovaramo, saznao sam da je životinja ranije viđena na istom području. To ukazuje da je ovo njen stalni prostor, gdje su stijene i brojne pećine na kraju platou“, rekao je Dobrev.

Do sada nema zvaničnih informacija o daljim akcijama policije ili nadležnih službi u vezi sa hvatanjem crnog pantera na Šumenskom platou. Lokalne vlasti i stručnjaci još razmatraju kako najbolje reagovati kako bi zaštitili posjetioce i stanovnike.

Panter "viđen" u Srbiji prije tri godine

U novembru 2022. godine, u okolini Apatina u Vojvodini, zabeleženi su navodi o viđenju crnog pantera. Poljoprivrednik iz Apatina je tvrdio da je tokom sjetve na svojoj njivi primijetio veliku crnu mačku koja se približila i stala na sredinu njive prije nego što je nestala u šipražju.

Nakon ovih prijava, Šumska uprava "Apatin" izdala je zvanično upozorenje, obavještavajući lokalne zajednice i pozivajući građane da budu oprezni i prijave svaku sumnju na prisustvo ove životinje. Međutim, uprkos opsežnoj potrazi, uključujući korišćenje dronova sa termovizijskim kamerama, nisu pronađeni konkretni dokazi o prisustvu crnog pantera u tom području

Iako su tragovi, poput otisaka šapa i navnodnog napada na životinje, povremeno prijavljivani, stručnjaci su izrazili sumnju u vjerodostojnost tih dokaza, ukazujući na mogućnost greške u identifikaciji ili manipulaciju informacijama.

(Blic, Mondo)