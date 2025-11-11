logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Udarala dijete pesnicama jer je plakalo: Uhapšena majka (23) iz Sjeverne Makedonije zbog zlostavljanja

Udarala dijete pesnicama jer je plakalo: Uhapšena majka (23) iz Sjeverne Makedonije zbog zlostavljanja

Autor Dušan Volaš Izvor Telegraf
0

U Sjevernoj Makedoniji uhapšena majka (23) zbog sumnje da je brutalno zlostavljala svog šestomjesečnog sina, koji je hospitalizovan sa teškim povredama i hematomima.

Udarala dijete pesnicama jer je plakalo: Uhapšena majka (23) iz Sjeverne Makedonije zbog zlostavljanja Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Djevojka (23), koja je uhapšena u ponedeljak ujutru u Sjevernoj Makedoniji zbog sumnje da je nanijela teške tjelesne povrede svojoj bebi, navodno je od rođenja zlostavljala dijete.

Dečaćić, star svega šest mjeseci, doveden je u bolnicu u Skoplju u noći između nedjelje i ponedjeljka, krvavog lica, sa stravičnim povredama glave.

Tužilaštvo je sada objavilo potresne detalje zlostavljanja.

"Osumnjičena se tereti da je u večernjim satima 9. novembra grubo zanemarila majčinsku dužnost te da je zapostavila i zlostavljala svog šestomjesečnog sina. Ona se sumnjiči da je bebu fizički zlostavljala jer je dijete plakalo, te da je dječaka udarala rukama i pesnicama u predjelu nosa i usta, izazivajući krvarenje", navode iz tužilaštva.

Povrede je primijetio vlasnik kuće u kojoj je majka bila sa djetetom, nakon čega je uzeo dijete i odjurio kod ljekara.

Po dolasku u bolnicu lekari su primijetili i stare povrede na detetu. Beba je imala brojne hematome, kontuzije i modrice nastale u ranijem periodu. Tada je otkriveno i da majka od rođenja nijednom nije odvela dijete kod ljekara, te da beba nije primila nijednu vakcinu.

"Sumnja se da je dijetetu uskratila medicinsku negu kako bi prikrila tragove fizičkog zlostavljanja", navodi se.

Tužilaštvo je zatražilo da se osumnjičenoj odredi pritvor zbog mogućnosti pokušaja bjekstva.

Brigu o bebi preuzeo je centar za socijalni rad. U kakvom je stanju dječačić u ovom trenutku nije poznato. Tužilaštvo je navelo da otac djeteta nije poznat.

 (Telegraf/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sjeverna Makedonija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ