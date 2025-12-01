logo
Španija ubrzava željeznicu: Put između Madrida i Barselone biće skraćen na manje od dva sata

Španija ubrzava željeznicu: Put između Madrida i Barselone biće skraćen na manje od dva sata

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Španska vlada planira modernizaciju brze pruge Madrid - Barselona kako bi vozovi dostizali čak 350 km/h, čime bi jedno od najprometnijih putovanja u zemlji bilo skraćeno sa skoro tri sata na manje od dva.

Brza pruga Madrid Barselona Izvor: Shutterstock/WINDCOLORS

Španija planira da renovira mrežu brzih vozova između Madrida i Barselone kako bi vozovi mogli da razviju brzinu i do 350 kilometara na čas, izjavio je španski ministar saobraćaja Óscar Puente.

Ako plan uspije, putovanje između dva grada, koje godišnje pređe oko 15 miliona ljudi, biće skraćeno sa dosadašnja oko tri sata na manje od dva sata.

Država će za početak raspisati tender vredan 2,3 miliona evra za studije izvodljivosti, koje treba da utvrde tehničke izmjene neophodne da se dostigne nova brzina.

To podrazumijeva i poboljšanja pristupa stanicama u oba grada, kao i moguće dodatke na pruzi radi izbegavanja zagušenih dijelova.

Predviđeno je da novi dizajn vozova, koji razvija državni željeznički operator Adif, poboljša aerodinamiku i smanji oštećenja pruge povećanjem razmaka između voza i šljunka ispod šina, što bi omogućilo sigurniji i stabilniji rad pri većim brzinama.

Ministar Puente očekuje da bi radovi mogli da traju oko tri godine od početka, ukoliko sve bude išlo po planu.

(EUpravo zato/b92.net)

Tagovi

Madrid Barselona voz Španija

