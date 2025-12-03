Duško Tošić završava transfer kojem se Srbija raduje: Od ovoga će i Paunović imati koristi

Aleksandar Mitrović bi vrlo brzo mogao da napusti Katar i preseli se u "fudbalskiju" zemlju i ligu uz pomoć Duška Tošića.

Duško Tošić trebalo bi ovog januara da pomogne Aleksandru Mitroviću da se vrati na veću fudbalsku scenu, od čega će sigurno benefita imati i reprezentacija Srbije - samim tim i novi selektor Veljko Paunović. Znamo da je Mitrović već godinama van Evrope, ali nije zaboravljen i tako bi tokom zime mogao da se oproba u Turskoj.

Nije previše zadovoljan Mitrović u Kataru, gdje igra za Al-Rajan. Želi da se takmiči na većem fudbalskom nivou i tako agent Duško Tošić trenutno pregovara sa Bešiktašom oko selidbe kapitena reprezentacije Srbije.

Turci žele da angažuju Mitrovića što preij i zato su kontaktirali svog bivšeg igrača Duška Tošića, koji im je već doveo nekoliko vrhunskih igrača poput Miralema Pjanića. Ostaje da se vidi da li će uspjeti da se pogodi sa Bešiktašom oko ovog transfera i da li će se Mitrović tako vrati.

Trebalo bi da spreme veliku platu, s obzirom na Mitrovićeva primanja koja ima u Kataru, i tek koja je imao u Saudijskoj Arabiji, a jedina dilema ostaje oko njegove fizičke spreme.

U posljednjih godinu dana imao je više povreda koje su ga izbacile iz forme, ali se nada da će baš za januar biti spreman da bude onaj stari, kao iz najboljih dana. Ne tako davno Aleksandar Mitrović je bio najbolji strijelac Saudijske Arabije gdje je Al Hilal vodio i do šampionskog pehara.

