logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak čuo šta je Italijan pričao o njemu: "Ne znam odakle mu ta informacija"

Novak čuo šta je Italijan pričao o njemu: "Ne znam odakle mu ta informacija"

Autori Mladen Šolak Autori Nemanja Stanojčić
0

Novak čuo šta je Italijan pričao o njemu: "Ne znam odakle mu ta informacija"

Novak Đoković demantovao da igra završni masters Izvor: EPA/Chema Moya/Andreas SOLARO / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković (38) javno je demantovao informaciju da će igrati na Završnom Mastersu u Torinu. Iz Atine je odgovorio predsjedniku italijanske teniske federacije Anđelu Binjagiju, koji je najavio njegov siguran dolazak na turnir koji će biti odigran od 8. do 16. novembra.

"Ne znam odakle mu ta informacija. Odlučiću na kraju turnira u Atini", rekao je Novak Đoković na konferenciji za novinare poslije meča protiv Alehandra Tabila.

Evo šta je Binjagi rekao o Đokoviću

Izvor: EPA/ETTORE FERRARI

Prvi čovjek italijanske federacije rekao je tamošnjem radio "Rai Gr Parlamento" u ponedjeljak da će Novak sigurno doći na Završni Masters, čiji je rekorder sa sedam osvojenih titula.

"Imamo potvrdu da će Đoković biti u Torinu", rekao je Binjagi, a Đoković tu "povrdu" ipak demantovao u Grčkoj, svom novom domu.

Organizatori turnira sa velikom pažnjom iščekivaće kraj Novakovog turnira u atinskoj hali OAKA ne samo zbog Đokovićeve odluke, već i zbog činjenice da bi Lorenco Museti mogao da izbori mjesto na Završnom Mastersu ako trijumfuje u glavnom gradu Grčke. Italijanski teniser trenutno je deveti na ATP listi, dok je osmoplasirani Feliks Ože-Alijasim trenutno u prednosti, ali se u ponedjeljak povukao sa turnira u Mecu i omogućio Musetiju priliku da ga prestigne i izbori kartu za Torino.

Naredni dani daće konačan spisak učesnika.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC