Stefan i Tara prekinuli Novakovu konferenciju: "Da li vas dvoje imate nešto da me pitate?"

Stefan i Tara upali su na konferenciju Novaka Đokovića u Atini i na kratko je prekinuli. Stigao je Nole i da se našali sa njima. Od izvještača MONDA iz Atine.

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale turnira u Atini, pobijedio je Alehandra Tabila i onda došao na konferenciju za medije. Dok je pričao, u salu su ušli njegova djeca - Stefan i Tara i prekinuli konferenciju. Nastao je pravi šou.

Bilo je zabavno i njima i Novaku, a Jelena Đoković se izvinila svima što zbog prekida. Bilo je veoma simpatično.

Stefan: Zdravo

Novak: Da li vas dvoje imate nešto da me pitate. Možda o meču ili o mojoj frizuri?

Stefan: Nemamo

Jelena: Izvinite, samo na sekund ako možeš da izađeš. Vratiće se

Novak: Završavam za minut, pa ću da dođem

