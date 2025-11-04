logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stefan i Tara prekinuli Novakovu konferenciju: "Da li vas dvoje imate nešto da me pitate?"

Stefan i Tara prekinuli Novakovu konferenciju: "Da li vas dvoje imate nešto da me pitate?"

Autor Nemanja Stanojčić
0

Stefan i Tara upali su na konferenciju Novaka Đokovića u Atini i na kratko je prekinuli. Stigao je Nole i da se našali sa njima. Od izvještača MONDA iz Atine.

Stefan i Tara prekinuli Novakovu konferenciju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković prošao je u četvrtfinale turnira u Atini, pobijedio je Alehandra Tabila i onda došao na konferenciju za medije. Dok je pričao, u salu su ušli njegova djeca - Stefan i Tara i prekinuli konferenciju. Nastao je pravi šou.

Bilo je zabavno i njima i Novaku, a Jelena Đoković se izvinila svima što zbog prekida. Bilo je veoma simpatično.

  • Stefan: Zdravo
  • Novak: Da li vas dvoje imate nešto da me pitate. Možda o meču ili o mojoj frizuri?
  • Stefan: Nemamo
  • Jelena: Izvinite, samo na sekund ako možeš da izađeš. Vratiće se
  • Novak: Završavam za minut, pa ću da dođem

Pogledajte i sami kako je sve to izgledalo:

Pogledajte

00:15
Stefan i Tara upali na Novakovu konferenciju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC