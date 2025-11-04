Novak Đoković se slomio, plakao kao kiša: Sjetio se "drugog oca", i brat Đorđe brisao suze

Novak Đoković nije mogao da dođe sebi kada je na video-bimu vidio snimak pokojnog Nikole Pilića, svog teniskog oca.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković pobijedio je u Atini Čileanca Alehandra Tabila, a onda je zaplakao zbog pokojnog Nikole Pilića. Hrvatski stručnjak, njegov teniski otac, preminuo je ove jeseni, 22. septembra, u 87. godini i ostavio je nemjerljiv trag u Noletovoj karijeri.

Toliko je Noletu teško palo, da je doslovno lio suze u hali OAKA ovog utorka, kada je na video-bimu ugledao video-snimak, posvetu pokojnom Nikiju Piliću.

"Izvinite... Niki je bio jedan od mojih prvih trenera, bio je dio moje porodice, za mene i za moju braću. Bez njega ne bih bio to što jesam. Preminuo je prije dva mjeseca i volio bih da mi pružite podršku da bismo mu odali poštovanje kako zaslužuje", rekao je Đoković Atinjanima.

Publika u glavnom gradu Grčke je odgovorila na njegov apel i glasno aplaudirala u znak sjećanja na velikog Šjor Nika.

"Danas su ovdje moji bliski prijatelji, sa kojima sam odrastao, nevjerovatno je vidjeti vas ovdje. Mnoge od vas nisam vidio 20 i nešto godina. Nevjerovatno je zato što ste ovdje, hvala vam što ste došli. Niki mi je bio kao otac, mom bratu Đorđu, Marku, bio je otac stotinama tenisera koji su učili od njega, bilo u Hrvatskoj, Njemačkoj, gdje god da je bio. Bio je to poseban čovjek, prije svega kao osoba. Osoba je koja je voljela da pomaže i služi drugima, da im pruži svu energiju. Nikada nije htio priznanje, slavu... Najveći je Dejvis kup trener u istoriji, osvojio je to takmičenje pet puta, sa tri različite zemlje, sa Njemačkom, Srbijom i Hrvatskom", rekao je Đoković.

Ivan Ljubičić, Goran Ivanišević, Mihael Štih... Govorili su u posebno pripremljenom video-snimku, emitovanom u čast slavnog Nikole Pilića. Za to vrijeme, Novak je teško dolazio sebi, dok se borio sa emocijama i sjećanjima na jugoslovenskog i hrvatskog velikana.

Pogledajte kako je izgledao taj trenutak u dvorani OAKA.