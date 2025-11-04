Novak Đoković nikad emotivnije o novom domu: Grci oduševljeni njegovim riječima

Novak Đoković oduševio je grčke navijače koji su ga u velikom broju podržali na turniru u Atini.

Izvor: Arena tenis/Printscreen

Novak Đoković ostvario je prvu pobjedu na turniru u Atini protiv Čileanca Alehandra Tabila sa 7:6 (3), 6:1. Veliki broj navijača je došao da pozdravi srpskog asa u njegovoj drugoj domovini, a Novak im nije ostao dužan poslije plasmana u četvrtfinale.

Đoković već ima osnovno znanje grčkog jezika, pa je izazvao ovacije na tribinama izgovorivši nekoliko riječi. Čeka ga dan odmora, pa borba za polufinale turnira koji organizuje njegova porodica.

"Pozdrav svima, volim vas” rekao je Novak na grčkom.

Novak Đoković daje izjavu

Izvor: Arena tenis/Printscreen

"Još učim grčki, izvinite. Osjećam se ovdje kao kod kuće. Došao sam prije par mjeseci, bio sam uzbuđen, Srbi vole Grčku mnogo. Istorijski, religijski, kulturološki smo povezani. Sjajno su me dočekali, na prijateljski i ljudski način. Atina je u mom srcu", rekao je nasmijani Novak pokazujući srce publici.

Nije želio da daje velike najave, iako je u dobroj šansi da stigne do jubilarne 101. titule u karijeri. "Tek je počeo turnir, idemo polako. Nikada prije nisam dobio Tabila, dobio me dva puta na šljaci. Imao sam veći stres pred ovaj meč nego inače. Hvala publici, koristio sam vašu energiju", zaključio je Đoković.