Najbolji teniser svih vremena na svom turniru u Atini igra prvi put. Pratite meč uz MONDO.
Novak Đoković doneo je Atini svoj turnir ATP 250 serije i poslije više decenija omogućio glavnom gradu Grčke prestižno takmičenje u svom sportu.
U dvorani OAKA, domu košarkaša Panatinaikosa, Novak igra prvi put, a rival mu je Čileanac Alehandro Tabilo, koji ga šokirao dva puta u karijeri - u Rimu u maju prošle godine i u Monte Karlu u aprilu ove godine.
Pratite meč uz MONDO.
Tabilo ponovo čuva servis i vodi 6:5
Novak je sjeo na stolicu i duboko se fokusira, sada mora da odigra najbolje što može.
Izjednačenje, 5:5!
Ponovo je pritisak na Čileancu
Đoković servira za ostanak u setu!
I dalje bez brejka, Tabilo je poveo 5:4 u prvom setu i Novak je sada pod pritiskom u Atini.
"U p**ku materinu bre"
Opsovao je Novak Đoković tako da su svi čuli, a oni koji znaju srpski i razumjeli. Nezadovoljan je lošim "čitanjem" Tabilovog servisa srpski teniser. Čileanac vodi 4:3.Izvor: TV Arena sport/screenshot
"Idemo", odjekuje halom OAKA
Ima podršku domaćih navijača Novak Đoković i na srpskom jeziku, dok izjednačuje na 3:3. Boris Bošnjaković mu daje savjete, kako da pokuša da amortizuje servis Tabila.
Izjednačuje Đoković - 3:3
Tabilo siguran na svom servisu
Čileanac vodi sa 3:2.
Bez brejkova
Rezultat je 2:2.
Nije uspio Novak odmah da "brejkne" Portugalca
Imao je Đoković dvije brejk lopte, pokušao forhendom da povede na startu, ali nije uspio. Portugalac se izvulkao iz komplikovane situacije (15:40)
Ko je Novakov rival? Ima 2-0 protiv Đokovića!
Alehandro Tabilo rođen je u junu 1997. godine, trenutno je 89. igrač svijeta i nevjerovatno zvuči da ima skor 2-0 u međusobnim duelima protiv Novaka Đokovića.
Oba puta savladao ga je u šesnaestini finala Mastersa - u Rimu 2024. bilo je 6:2, 6:3, a u Monte Karlu ove godine bilo je 6:3, 6:4.
Dobro došli u tekstualni prenos
Odužio se susret Sebastijana Korde i Damira Džumhura, Amerikanac je pobijedio u tri seta posle preokreta i igrali su tačno dva sata. Zato Novakov meč počinje kasnije nego što je bilo predviđano.