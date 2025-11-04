logo
Đoković - Tabilo uživo: Novak protiv Čilenca koji ga je dva puta šokirao 0

Najbolji teniser svih vremena na svom turniru u Atini igra prvi put. Pratite meč uz MONDO.

Tabilo Đoković prenos uživo livestream Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Novak Đoković doneo je Atini svoj turnir ATP 250 serije i poslije više decenija omogućio glavnom gradu Grčke prestižno takmičenje u svom sportu.

U dvorani OAKA, domu košarkaša Panatinaikosa, Novak igra prvi put, a rival mu je Čileanac Alehandro Tabilo, koji ga šokirao dva puta u karijeri - u Rimu u maju prošle godine i u Monte Karlu u aprilu ove godine.

Pratite meč uz MONDO.

Autor Haris Krhalić
19:28

Tabilo ponovo čuva servis i vodi 6:5

Novak je sjeo na stolicu i duboko se fokusira, sada mora da odigra najbolje što može.

19:25

Izjednačenje, 5:5!

Ponovo je pritisak na Čileancu

19:17

Đoković servira za ostanak u setu!

I dalje bez brejka, Tabilo je poveo 5:4 u prvom setu i Novak je sada pod pritiskom u Atini.

19:10

"U p**ku materinu bre"

Opsovao je Novak Đoković tako da su svi čuli, a oni koji znaju srpski i razumjeli. Nezadovoljan je lošim "čitanjem" Tabilovog servisa srpski teniser. Čileanac vodi 4:3.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

19:07

"Idemo", odjekuje halom OAKA

Ima podršku domaćih navijača Novak Đoković i na srpskom jeziku, dok izjednačuje na 3:3. Boris Bošnjaković mu daje savjete, kako da pokuša da amortizuje servis Tabila.

19:06

Izjednačuje Đoković - 3:3

19:00

Tabilo siguran na svom servisu

Čileanac vodi sa 3:2.

18:55

Bez brejkova

Rezultat je 2:2.

18:42

Nije uspio Novak odmah da "brejkne" Portugalca

Imao je Đoković dvije brejk lopte, pokušao forhendom da povede na startu, ali nije uspio. Portugalac se izvulkao iz komplikovane situacije (15:40)

18:37

Ko je Novakov rival? Ima 2-0 protiv Đokovića!

Alehandro Tabilo rođen je u junu 1997. godine, trenutno je 89. igrač svijeta i nevjerovatno zvuči da ima skor 2-0 u međusobnim duelima protiv Novaka Đokovića.

Oba puta savladao ga je u šesnaestini finala Mastersa - u Rimu 2024. bilo je 6:2, 6:3, a u Monte Karlu ove godine bilo je 6:3, 6:4.

18:35

Dobro došli u tekstualni prenos

Odužio se susret Sebastijana Korde i Damira Džumhura, Amerikanac je pobijedio u tri seta posle preokreta i igrali su tačno dva sata. Zato Novakov meč počinje kasnije nego što je bilo predviđano.

