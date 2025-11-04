Novak je sjeo na stolicu i duboko se fokusira, sada mora da odigra najbolje što može.

I dalje bez brejka, Tabilo je poveo 5:4 u prvom setu i Novak je sada pod pritiskom u Atini.

Opsovao je Novak Đoković tako da su svi čuli, a oni koji znaju srpski i razumjeli. Nezadovoljan je lošim "čitanjem" Tabilovog servisa srpski teniser. Čileanac vodi 4:3.

Ima podršku domaćih navijača Novak Đoković i na srpskom jeziku, dok izjednačuje na 3:3. Boris Bošnjaković mu daje savjete, kako da pokuša da amortizuje servis Tabila.

Imao je Đoković dvije brejk lopte, pokušao forhendom da povede na startu, ali nije uspio. Portugalac se izvulkao iz komplikovane situacije (15:40)

18 : 37

Ko je Novakov rival? Ima 2-0 protiv Đokovića!

Alehandro Tabilo rođen je u junu 1997. godine, trenutno je 89. igrač svijeta i nevjerovatno zvuči da ima skor 2-0 u međusobnim duelima protiv Novaka Đokovića.

Oba puta savladao ga je u šesnaestini finala Mastersa - u Rimu 2024. bilo je 6:2, 6:3, a u Monte Karlu ove godine bilo je 6:3, 6:4.