logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuna ludnica na terenu zbog Novaka Đokovića: Pogledajte kako su dočekali najvećeg ikada

Potpuna ludnica na terenu zbog Novaka Đokovića: Pogledajte kako su dočekali najvećeg ikada

Autor Nemanja Stanojčić Izvor mondo.rs
0

Navijači u Atini potrudili su se da naprave spektakularan doček Novaku Đokoviću prilikom izlaska na teren za meč protiv Alehandra Tabila

Novak Đoković doček u Atini Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković ide po 101. titulu u karijeri, rival mu je Alehandro Tabilo (Čile). Teniser kog srpski igrač nikada do sada nije pobijedio (vodi sa 2:0 u međusobnim mečevima). Ali, zna se dobro koga najviše vole, to su pokazali navijači u Atini kada je na teren izašao srpski as.

Prvi je na Centralni teren kročio Čileanac i dočekan je mlakim aplauzima. Nekoliko desetina sekundi kasnije zvanični spiker je izgovorio da će na teren izaći Đoković. Tada je nastala potpuna ludnica. Fanovi su vrištali, skandirali, aplaudirali, gurali se kako da dođu do izlaza, tačnije do tog tunela iz kog će Srbin da izađe.

Uzvratio im je Novak na svemu tome, pozdravio ih je, mahnuo i uradiće sve da prekine seriju rivala. Jasno je svima koga najviše vole u Atini. Uostalom, broj navijača na tribinama govori u prilog tome pošto su na svim ostalim mečevima tribine bile poluprazne.

"Gledate najvećeg ikada"

Pogledajte

00:29
Novak Ðoković izlazak na teren u Atini
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Zvanični spiker turnira je poslije izlaska obojice igrača rekao neke zanimljivosti o njihovim karijerama. Predstavljanje Tabila trajalo je dosta kratko. Onda je krenulo predstavljanje Đokovića i to je trajalo nekoliko minuta.

Najveći aplauzi bili su u momentu kada je spiker izgovorio da je "Novak najveći svih vremena", a poslije toga je nabrojao sve njegove uspjehe, titule, 24 grend slema, zlatnu olimpijsku medalju... U jednoj od loža na terenu je i Nikola Milutinov koji je došao da pruži podršku sunarodniku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković ATP Atina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC