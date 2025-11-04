Potpuna ludnica na terenu zbog Novaka Đokovića: Pogledajte kako su dočekali najvećeg ikada

Navijači u Atini potrudili su se da naprave spektakularan doček Novaku Đokoviću prilikom izlaska na teren za meč protiv Alehandra Tabila

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković ide po 101. titulu u karijeri, rival mu je Alehandro Tabilo (Čile). Teniser kog srpski igrač nikada do sada nije pobijedio (vodi sa 2:0 u međusobnim mečevima). Ali, zna se dobro koga najviše vole, to su pokazali navijači u Atini kada je na teren izašao srpski as.

Prvi je na Centralni teren kročio Čileanac i dočekan je mlakim aplauzima. Nekoliko desetina sekundi kasnije zvanični spiker je izgovorio da će na teren izaći Đoković. Tada je nastala potpuna ludnica. Fanovi su vrištali, skandirali, aplaudirali, gurali se kako da dođu do izlaza, tačnije do tog tunela iz kog će Srbin da izađe.

Novak Ðoković izlazak na teren u Atini
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Uzvratio im je Novak na svemu tome, pozdravio ih je, mahnuo i uradiće sve da prekine seriju rivala. Jasno je svima koga najviše vole u Atini. Uostalom, broj navijača na tribinama govori u prilog tome pošto su na svim ostalim mečevima tribine bile poluprazne.

"Gledate najvećeg ikada"

Novak Ðoković izlazak na teren u Atini
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Zvanični spiker turnira je poslije izlaska obojice igrača rekao neke zanimljivosti o njihovim karijerama. Predstavljanje Tabila trajalo je dosta kratko. Onda je krenulo predstavljanje Đokovića i to je trajalo nekoliko minuta.

Najveći aplauzi bili su u momentu kada je spiker izgovorio da je "Novak najveći svih vremena", a poslije toga je nabrojao sve njegove uspjehe, titule, 24 grend slema, zlatnu olimpijsku medalju... U jednoj od loža na terenu je i Nikola Milutinov koji je došao da pruži podršku sunarodniku.