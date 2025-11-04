Otac i majka gledali Đokovićevu emotivnu proslavu: Novak posvetio pobjedu svojoj mezimici

Srpski as Novak Đoković proslavio je pobjedu u Atini na prepoznatljiv način, ćerka Tara će biti oduševljena.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se četvrtfinale turnira u Atini nakon što je nadigrao "starog dužnika" Čileanca Alehandra Tabila sa 7:6(3), 6:1. OAKA arena je bila poprilično puna, a sa tribina su ga bodrili otac Srđan i majka Dijana. Ipak, proslavu je posvetio ćerkici Tari koja svira violinu.

Često je Novak tokom ove sezone proslave slavio na ovaj način, pa je još jednom zasvirao za svoju mezimicu. Izazvao je ovacije na tribinama, a potom oduševio i domaće navijače kada im se obratio na grčkom.

Srpski as se u nekim mometima jeste mučio na terenu, teško je dolazio do daha nakon iscrpljujućeg prvog seta koji je riješen u taj-brejku, ali je u drugom iskoristio pad u igri rivala i režirao osvetu za protekla dva poraza od Čileanca. Sada ga čeka dan pauze, a u četvrtfinalu će igrati sa pobjednikom meča između Eliota Spicirija i Nuna Boržesa.

