logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otac i majka gledali Đokovićevu emotivnu proslavu: Novak posvetio pobjedu svojoj mezimici

Otac i majka gledali Đokovićevu emotivnu proslavu: Novak posvetio pobjedu svojoj mezimici

Autori Nemanja Stanojčić Autori Jelena Bijeljić
0

Srpski as Novak Đoković proslavio je pobjedu u Atini na prepoznatljiv način, ćerka Tara će biti oduševljena.

Novak Đoković posvetio pobjedu Tari Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković plasirao se četvrtfinale turnira u Atini nakon što je nadigrao "starog dužnika" Čileanca Alehandra Tabila sa 7:6(3), 6:1. OAKA arena je bila poprilično puna, a sa tribina su ga bodrili otac Srđan i majka Dijana. Ipak, proslavu je posvetio ćerkici Tari koja svira violinu.

Često je Novak tokom ove sezone proslave slavio na ovaj način, pa je još jednom zasvirao za svoju mezimicu. Izazvao je ovacije na tribinama, a potom oduševio i domaće navijače kada im se obratio na grčkom.

Pogledajte

00:35
Novak Ðoković svirao violini, pa se prekrstio u Atini posle pobede
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srpski as se u nekim mometima jeste mučio na terenu, teško je dolazio do daha nakon iscrpljujućeg prvog seta koji je riješen u taj-brejku, ali je u drugom iskoristio pad u igri rivala i režirao osvetu za protekla dva poraza od Čileanca. Sada ga čeka dan pauze, a u četvrtfinalu će igrati sa pobjednikom meča između Eliota Spicirija i Nuna Boržesa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:17
Novak Đoković u transu u Areni
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Srđan Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC