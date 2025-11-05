Ko širi laži o Novaku Đokoviću? Morao je da reaguje, čim je čuo odakle je stigla izmišljena vijest

Novak Đoković morao je da demantuje lažne vijesti koje su se pojavile o njegovom sigurnom učešću na Završnom mastersu u Torinu. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković (38) je izborio plasman na Završni masters u Torinu, nalazi se na spisku učesnika. Da li će tamo da igra? To još ne zna ni on sam, nije donio konačnu odluku. Ali, ako pitate neke druge ljude, on će tamo da se pojavi sigurno. Tačnije, to su riječi prvog čovjeka italijanskog teniskog saveza Anđela Binjagija (65).

Mnogi svjetski mediji prenijeli su tu vijest. Uostalom, kako da ne preneseš riječi čovjeka koji je na čelu tenisa u Italiji i koji bi trebalo da bude informisan. Uostalom, turnir na kom učestvuje osam najboljih igra se baš u Torinu, gradu koji se nalazi na Apeninima. Sve to bilo bi u redu, da je tu potvrdu dobio od Novaka. Zato je Đoković oštro reagovao kada je u Atini upitan da potvrdi da li će se pojaviti u Torinu...

"Ne znam odakle mu ta informacija. Nije došlo to od mene, niti od mog tima. Odluku ću donijeti na kraju turnira u Atini", poručio je Novak.

Zašto Novak čeka sa odlukom?

Đoković je osvajao Završni masters čak sedam puta i po tome je apsolutni rekorder. Turnir u Torinu igra se od 9. do 16. novembra i to je praktično odmah po završetku turnira u Atini (od 2. do 8. novembra). To je jedan od razloga zašto Novak čeka, jer su šanse još manje da će biti u Italiji ako dođe do finala ili osvoji turnir u Grčkoj. Ali, to nije jedini razlog, tu su i problemi sa povredama i sa zdravljem koji ga muče.

"Uspio sam da pobijedim Tabila i da preskočim prvu prepreku na turniru. Prelomni momenat bio je na startu drugog seta. Mnogo sam se mučio tada, pokušavao sam da zadržim svoj servis i da čekam šansu. Napravio sam brejk i potom došao do pobjede", rekao je Novak aludirajući na velike probleme sa disanjem koje je imao u tim trenucima.

Ko je Anđelo Binjagi?

Anđelo Binjagi je predsednik italijanskog teniskog saveza i čovjek koji je javno, u jednoj emisiji, potvrdio da će Novak da igra u Torinu. Vidjećemo da li će sam sebe demantovati uskoro...

Ko je on? Nema puno zvaničnih podataka o njemu kada je u pitanju teniska karijera. Rođen je 5. jula 1960. godine u Kaljariju i ono što može da se pronađe jeste da je igrao tenis, ali više u dublu. Nije bio pretjerano uspješan, najbolji rang mu je 530. mjesto u igri parova. Poslije toga je radio u teniskom kklubu u Kaljariju, pa je bio u Nacionalnom komitetu italijanskog teniskog saveza i federacije za padel. Od 2001. godine je prvi čovjek italijanskog tenisa.

