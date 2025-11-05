logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko širi laži o Novaku Đokoviću? Morao je da reaguje, čim je čuo odakle je stigla izmišljena vijest

Ko širi laži o Novaku Đokoviću? Morao je da reaguje, čim je čuo odakle je stigla izmišljena vijest

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković morao je da demantuje lažne vijesti koje su se pojavile o njegovom sigurnom učešću na Završnom mastersu u Torinu. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Stanojčića.

Hoće li Novak Đoković igrati na Završnom mastersu Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Novak Đoković (38) je izborio plasman na Završni masters u Torinu, nalazi se na spisku učesnika. Da li će tamo da igra? To još ne zna ni on sam, nije donio konačnu odluku. Ali, ako pitate neke druge ljude, on će tamo da se pojavi sigurno. Tačnije, to su riječi prvog čovjeka italijanskog teniskog saveza Anđela Binjagija (65).

Mnogi svjetski mediji prenijeli su tu vijest. Uostalom, kako da ne preneseš riječi čovjeka koji je na čelu tenisa u Italiji i koji bi trebalo da bude informisan. Uostalom, turnir na kom učestvuje osam najboljih igra se baš u Torinu, gradu koji se nalazi na Apeninima. Sve to bilo bi u redu, da je tu potvrdu dobio od Novaka. Zato je Đoković oštro reagovao kada je u Atini upitan da potvrdi da li će se pojaviti u Torinu...

"Ne znam odakle mu ta informacija. Nije došlo to od mene, niti od mog tima. Odluku ću donijeti na kraju turnira u Atini", poručio je Novak.

Zašto Novak čeka sa odlukom?

Đoković je osvajao Završni masters čak sedam puta i po tome je apsolutni rekorder. Turnir u Torinu igra se od 9. do 16. novembra i to je praktično odmah po završetku turnira u Atini (od 2. do 8. novembra). To je jedan od razloga zašto Novak čeka, jer su šanse još manje da će biti u Italiji ako dođe do finala ili osvoji turnir u Grčkoj. Ali, to nije jedini razlog, tu su i problemi sa povredama i sa zdravljem koji ga muče.

"Uspio sam da pobijedim Tabila i da preskočim prvu prepreku na turniru. Prelomni momenat bio je na startu drugog seta. Mnogo sam se mučio tada, pokušavao sam da zadržim svoj servis i da čekam šansu. Napravio sam brejk i potom došao do pobjede", rekao je Novak aludirajući na velike probleme sa disanjem koje je imao u tim trenucima.

Ko je Anđelo Binjagi?

Izvor: ANDREAS SOLARO / AFP / Profimedia

Anđelo Binjagi je predsednik italijanskog teniskog saveza i čovjek koji je javno, u jednoj emisiji, potvrdio da će Novak da igra u Torinu. Vidjećemo da li će sam sebe demantovati uskoro...

Ko je on? Nema puno zvaničnih podataka o njemu kada je u pitanju teniska karijera. Rođen je 5. jula 1960. godine u Kaljariju i ono što može da se pronađe jeste da je igrao tenis, ali više u dublu. Nije bio pretjerano uspješan, najbolji rang mu je 530. mjesto u igri parova. Poslije toga je radio u teniskom kklubu u Kaljariju, pa je bio u Nacionalnom komitetu italijanskog teniskog saveza i federacije za padel. Od 2001. godine je prvi čovjek italijanskog tenisa.

(MONDO - Nemanja Stanojčić)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Završni masters

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC