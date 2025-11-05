logo
Siner rame uz rame sa Đokovićem: Italijan jedini dostigao ono što je Srbin gradio posljednjih 16 godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Janik Siner postao je drugi teniser u istoriji koji je uspio da u uzastopnim sezonama osvojio 10.000 poena. Prvi je, naravno, Novak Đoković.

Janik Siner i Novak Đoković Izvor: Victor Velter/Shutterstock

Janik Siner igra sve bolji tenis i mada se nije slutilo da će moći da preuzme prvu poziciju do kraja sezone - uspio je u tome. Karlos Alakaraz je sada drugi reket svijeta, a Italijan se poslije trijumfa u Parizu vratio na tron. I to nije sav uspjeh najboljeg na svijetu, pošto su ovosezonski rezultati doveli do toga da Italijan stoji rame uz rame sa Novakom Đokovićem u posebnoj statistici.

Siner će godinu završiti kao prvi reket svijeta, a pobjeda nas Feliksom Ože-Aliasimom mu je to i omogućila. Osim toga, Italijan je jedini još od Novaka Đokovića koji je u uzastopnim sezonama osvojio 10.000 poena. Najbolji svih vremena to je činio između 2011. i 2016. kad je bilježio više od 10.000 poena tokom takmičenja.

O kakvoj dominaciji Italijana je riječ govori i činjenica da je propustio čak tri mjeseca sezone, doduše, moglo bi se debatovati na tu temu... S obzirom na to da su u pitanju tri, takoreći, neutralna mjeseca, u kojima nije propustio nijedan grend slem. I pored tog izostanka zabilježio je impresivan broj poena.

Šta je sve osvojio Janik Siner u 2025?

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Siner je dosad obezbijedio devet finala od 11 turnira ove godine. Jedino gdje nije stigao do borbe za titulu bio je masters u Šangaju i u Haleu. Tada su mu presudili Talon Grikspor i Aleksander Bublik. Potom... od tih devet finala Siner je u pet stigao do titule - na Australijan openu, Vimbldonu, u Parizu, Kini, Beču.

Ipak, Siner je u 2024. bio dominantniji pošto je osvojio 10.330 poena tada. Sada najbolje plasiranom teniseru ostaju mečevi na Završnom mastersu u Torinu. Sada ostaje da sačekamo još jedan dvoboj dvojice mladih tenisera i mada se Sineru i pored ovih dominantnih brojki ne nudi mnogo prednosti naspram Karlosa Alkaraza koji je u finalu US opena odnio veliku pobjedu.

Gdje je sve igrao Siner u 2025?

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

  • Australijan open - pobjednik - 2.000 poena
  • Vimbldon - pobjednik - 2.000 poena
  • Rolan Garos - finalista - 1.300 poena
  • US open - finalista - 1.300 poena
  • Pariz - pobjednik - 1.000 poena
  • Sinsinati - finalista - 650 poena
  • Italija open - finalista - 650 poena
  • Šangaj - drugo kolo - 50 poena
  • Beč - pobjednik - 500 poena
  • Kina - pobjednik - 500 poena
  • Hale - osmina finala - 50 poena

Tagovi

Tenis Janik Siner Novak Đoković ATP

