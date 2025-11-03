Janik Siner imao podli plan kako da sruši Đokovića: Samo ga zatvor spriječio, pa našao nove "žrtve"

Janik Siner je bez ikakve sumnje fantastičan teniser, ali postaje zaista nevjerovatno koliko u svemu od početka nema ničeg njegovog - sve "krade" Novaku Đokoviću i želi da bude njegova kopija.

Novak Đoković je otvoren prema svim teniserima i teniserkama i uvijek im izlazi u susret kada pitaju za savjet i pomoć. Međutim, Janik Siner je to zloupotrijebio i pokušao je da kopiranjem Novaka Đokovića, i krađom njegovih tajni, dođe do prednosti u odnosu na sve ostale. I što je najgore, to mu ide za rukom.

Gradio je Siner svoju igru spram Đokovićeve, uostalom i kažu da najviše podsjeća na njega, a sada je otkriveno da je htio još 2022. godine da mu "otme" bivšeg trenera Borisa Bekera.

O tome se kratko spekulisalo u javnosti, nikada nije bilo potvrde ni sa jedne strane, sve dok Boris Beker sada za "Korijere dela sera" nije ispričao da ga je Janik Siner zvao za trenera. Potvrdio da je da ga je Siner kontaktirao, ali da je morao da ga odbije. Ne zato što je želio da bude odan Novaku Đokoviću, nego zato što je čekao služenje zatvorske kazne zbog utaje poreza i zato nije hteo da stavi tenisera u nezgodnu poziciju.

Beker rekao "ne", pa mu našao trenera

"Dva mjeseca kasnije, čekao sam presudu u Londonu. Rekao sam Janiku Sineru: ne znam kako će se to završiti, ne mogu da se obavežem na ugovor s tobom", prisjetio se Beker: "Ali, nisam htio da ga ostavim na cjedilu, pa sam mu dao nekoliko imena - jedno od njih bilo je Daren Kejhil. Po mom mišljenju, najbolji".

Poslušao ga je Beker i ostalo je istorija. Daren Kejhil je i dan-danas Sinerov trener, s tim da je rekao da mu je ova godina i posljednja kao treneru u karijeri.

"Neće taj otići, vjerujte mi ha-ha", nasmijao se Beker.

"Uspio je Siner i bez mene"

Iako nije postao trener Sineru, zadovoljan je s onim što su uradili Beker i Vanjoci: "Što se mene tiče, bio sam i tada uvjeren da Janik Siner može postati najbolji na svijetu. U to vrijeme morao je da popravi servis i rad nogu, ali bio je jedinstven; njegove mentalne sposobnosti već su bile nevjerovatne za taj nivo", rekao je Beker.

"Danas sam u drugačijoj životnoj fazi; porodica mi raste, imam novi posao. Ne želim više toliko da putujem, a možda uloga trenera počinje da mi djeluje previše ograničeno", dodao je on i rekao da ne bi mogao da radi bolji posao od njegovih trenera.

Siner krao i druge Novakove trenere

Osim što je pokušao da dovede Borisa Bekera, koji je bio trener Novaka Đokovića od 2013. do 2016. godine, Janik Siner je "ukrao" Marka Panikija i Ulisesa Badijua. Oni su godinama brinuli o fizičkoj spremi Đokovića, potom ih je Siner angažovao baš kad su njegovi treneri "pali" posle doping skandala, da bi ih potom vrlo brzo i iznenada otpustio kada je saznao šta mu je bilo potrebno.

I nije to jedino... Janik Siner je tražio i isti reket kao Novak Đoković, izjave sve više počinju da liče na njegove, a ko zna šta nas još čeka.

