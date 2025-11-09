"Čestitam mom bratu Novaku": Holivudski glumac nije štedio riječi, odmah privukao pažnju Jelene Đoković

Novak Đoković osvojio je 101. titulu u karijeri, a to je privuklo pohvale mnogih poznatih ličnosti.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@TennisChannel/@conanobrien

Novak Đoković je osvojio 101. titulu u karijeri, ujedno postao je najstariji osvajač ATP turnira, pa je zbog toga najbolji teniser svih vremena privukao mnogo pažnje. Srbinu su čestitali brojni sportisti, srpski i strani, ali i ne samo oni koji razumiju muku i odricanje profesionalnog sportiste, već su se čestitkama pridružili i glumci. Među njima je i Vin Dizel.

Glumac poznat po franšizu "Brzi i žestoki", celom svetu rekao je kakav je Novak Đoković:

"Čestitam mom bratu Novaku Đokoviću. Veličina se nikada ne daje, ona se zarađuje disciplinom i definiše srcem. Ti u sebi imaš i jedno i drugo", napisao je on u opisu fotografije na kojoj se sa Novakom Đokovićem. Novak je do finala stigao bez izgubljenog seta, savladavši redom Alehandra Tabila, Nuna Boržeša i Janika Hanfmana, što je definitivno bio povod da mu holivudska zvijezda javno čestita.

Jelena Đoković prokomentarisala je fotografiju zajedničinog prijatelja, pa je bez riječi opisala koliko joj znači podrška koju njen suprug dobija sa svih strana. Emotikoni su bili dovoljan opis, u komentaru je ostavila srce, šake koje pokazuju zahvalnost ili vid slavlja i uz to postavila i srpsku zastavu.

Objava je za vrlo kratko vrijeme izazvala brojne reakcije, već sada ima više od 282.000 lajkova i brojne komentare.

Novak Đoković je u OAKA dvorani ispisao nove stranice istorije, a nakon što je pobijedio Lorenca Muzetija u Atini riješio je da otkaže učešće na završnom mastersu u Torinu. Iako prkosi godinama, Đoković je zbog povrede morao da odustane od puta u Italiju, pa je učešće u Atini vjerovatno bio posljednji turnir na kojem smo gledali Novaka sve do Australijan opena, gdje će pokušati da ode korak dalje i osvoji 25. grend slem titulu.

