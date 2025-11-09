Novak Đoković ćutao i slušao spekulacije: Sad se oglasio i ispričao šta je prava istina

Srpski teniser Novak Đoković oglasio se povodom laži i spekulacija koje je slušao prethodnih dana. Objasnio je šta je prava istina o njegovom nedolasku u Torino.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković doneo je odluku da ne učestvuje na završnom mastersu u Torinu, iako je odavno stekao uslov da se pojavi na ovom turniru. Kao i prošle godine, Đoković se povukao sa ATP finala na kome je inače pobeđivao čak sedam puta (rekord), a sve do posljednjeg trenutka njegov nastup bio je pod znakom pitanja.

Konačnu odluku saopštio je tek poslije osvajanja 101. titule u Atini, a posebno su ga iznervirale "ekskluzive" koje su stizale iz Italije u nedjelji koja mu je bila vrlo važna. Tako je prvi čovek Teniske federacije Italije Anđelo Binagi tvrdio da Đoković sigurno dolazi u Torino, što je Nole prvo demantovao i objasnio da treba svi da se strpe dok ne "prelomi". Kada je prelomio, nije htio da ostavi prostor za spekulacije o razlozima nedolaska u Torino i to je takođe pojasnio.

Iako je jasno da nije baš u najboljim odnosima sa šefovima najmoćnijih teniskih organizacija koji se za sve pitaju oko završnog mastersa, razlog zbog koga Đokovića nećemo gledati u Torinu je povreda.

"Zaista sam se radovao igranju u Torinu i tome da dam sve od sebe, ali poslije današnjeg finala u Atini, žao mi je što moram da saopštim da se povlačim zbog povrede koja traje već neko vrijeme. Iskreno se izvinjavam navijačima koji su se nadali da će me gledati - vaša podrška mi mnogo znači. Želim svim igračima sjajan turnir i jedva čekam da se vratim na teren sa svima vama uskoro!", napisao je Đoković.

Ovo je velika vijest za Muzetija

Ujedno, Novak Đoković je ovim potezom "obradovao" i Lorenca Muzetija i njemu je tu informaciju prvo rekao poslije pobjede u Atini. Muzeti "upada" umjesto Đokovića u žrijeb i moraće već u ponedejljak da igra u Torinu.

U njegovoj grupi su Alkaraz, Fric i De Minor, a u drugoj su Siner, Zverev, Šelton i Ože-Alijasim.

