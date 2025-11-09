Koliko je Novak Đoković zaradio u Atini? Ovo je nagrada za oboren rekord i istorijsku titulu

Novak Đoković osvojio je 101. titulu u karijeri, a uz veliki uspjeh slijede i još neke nagrade

Novak Đoković uspio je da osvoji 101. titulu u karijeri, potom postane i najstariji osvajač ATP turnira, ali uz sve to stiži i druge nagrade. Srpske teniser osvojio je bodove kako bi učvrstio poziciju na tabeli, ali je osvojio i pozamašan nagradni fond. Novak je pobijedio Locenca Muzetija 2:1 (4:6, 6:3, 7:5), ali je Italijan ipak dobio nagradu - Đoković je odustao od mastersa u Torinu, pa je deveti igrač svijeta dobio priliku da zaigra u svojoj zemlji.

Na turniru ATP 250 serije, koji je Novak Đoković osvojio nagradni fond iznosio je 766.715 evra, kako u singlu, tako i u dublu. Kad je u pitanju Novak Đoković nagrada za istorijski uspjeh iznosi 116.690 evra, ali i 250 poena na rang listi. Značiće Novaku i poeni, u slučaju da riješi da i u 2026. nastavi karijeru, pa će samim tim imati i bolju poziciju na velikim turnirima.

Nakon pobjede u Atini Novak je donio odluku i da ne učestvuje na završnom mastersu u Torinu. "Zaista sam se radovao takmičenju u Torinu i davanju sve od sebe, ali poslije današnjeg finala u Atini, sa žaljenjem vam saopštavam da moram da se povučem zbog povrede koju trenutno imam", napisao je najbolji svih vremena na svom instagram nalogu.

"Zaista mi je žao navijačima koji su se nadali da će me vidjeti kako igram: vaša podrška mi mnogo znači. Svim igračima želim nevjerovatan turnir i jedva čekam da se uskoro vratim na teren sa svima vama", dodao je Novak.

Šta je Novak rekao poslije pobjede?

A, kakvi su Novakovi planovi za budućnost otkrio je poslije pobjede u Atini: "Trudim se da budem što zdraviji i psihički i fizički. I da zadržim tu vrstu naboja takmičarskog koji osjećam. Ove nedjelje mi je jako drago. Ljudi vole da spekulišu o tome da li treba ja sa mojim rezimeom se trudim toliko na turniru iz serije 250. To ne gledam tako, turnir gledam tamo gdje osjećam da imam motiv više da nastupim najbolje moguće. Za mene je ova pobjeda među najvažnijim turnirima".

"Cilj mi je prevashodno da optimalizujem sve funkcije tijela i uma koliko god mogu. Na meni svojstven način da igram onoliko koliko mi tijelo dozvoljava i koliko želim i gdje želim. Nikada nisam pratio neke trendove i ljude koji smatraju da treba da igram određen broj turnira. Neću ni sada to da radim. Zaslužio sam svojim rezultatima pravo da radim šta god želim."

