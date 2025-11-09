"Novak je to namjerno uradio": Dok slavi 101. trofej, Đokovića optužuju da ruši tenis

Sramne optužbe na račun Novaka Đokovića poslije osvajanja Atine. Amerikanac ga napao po ko zna koji put.

Novak Đoković osvojio je u Atini 101. trofej u karijeri, međutim umesto da na miru proslavi sa svojom porodicom, koja je bila u punom sastavu sa njim, primoran je da sluša kako ga po ko zna koji put napadaju. Sada je Đoković na meti zbog toga što se povukao sa završnog mastersa u Torinu.

Za sve je kriv predsjednik Teniske federacije Italije Anđelo Binagi koji je pričao da će Đoković doći u Torino prije nego što je i sam srpski teniser odlučio, tako da je pokrenuo lavinu spekulacija. Istina je jednostavna, Đoković ponovo neće učestvovati u Torinu jer ima manju povredu i želi zbog nje zato dobro da odmori, kako bi bio spreman za narednu sezonu kada će ponovo pokušati da napadne grend slemove.

To nije bilo dovoljno, pa ga je sada napao američki novinar Riki Dajmon koji je i ranije znao da "udari" na srpskog tenisera, mada nikada nije bilo jasno šta mu je toliko zasmetalo kod njega.

"Novak je to namerno uradio"

Riki Dajmon je na Tviteru napisao da je izuzetno neozbiljno da se na 24 sata do početka završnog mastersa ne zna ko igra u Torinu. Mislio je tu na neozbiljnost ATP-a, a potom je poslije tri sata tenisa u Atini "pecnuo" i Đokovića i njegov "zli plan".

Djokovic forcing Musetti to play Athens for no reason, using up tons of injury and killing chances of doing anything in Turin



also messing up the groups by withdrawing after the draw ceremony



just a typical Djokovic move — Ricky Dimon (@Dimonator)November 8, 2025



"Đoković tjera Muzetija da igra u Atini bez ikakvog razloga, tjera ga da se troši dok je povrijeđen i uništava mu šanse da uradi bilo šta u Torinu. Uz to, remeti raspored grupa povlačenjem poslije ceremonije žrijeba", napisao je Riki Dajmon koji je uz to istakao da je to "klasičan đokovićevski potez", šta god to značilo.

Šta je Đoković kriv?

"Zaista sam se radovao igranju u Torinu i tome da dam sve od sebe, ali poslije današnjeg finala u Atini, žao mi je što moram da saopštim da se povlačim zbog povrede koja traje već neko vrijeme. Iskreno se izvinjavam navijačima koji su se nadali da će me gledati - vaša podrška mi mnogo znači. Želim svim igračima sjajan turnir i jedva čekam da se vratim na teren sa svima vama uskoro!", napisao je Đoković umjesto koga će Muzeti igrati u Torinu, po prvi put.

U njegovoj grupi će tako biti Alkaraz, Fric i De Minor, a u drugoj su Siner, Zverev, Šelton i Ože-Alijasim. Takmičenje počinje već danas, a Muzeti će u ponedjeljak na teren.

I ranije napadao Đokovića

Američki novinar Riki Dajmon je Đokovića u više navrata nazvao "klovn", dok je takođe ismijavao i njegovu povredu na Rolan Garosu, kada je proširio teoriju da je izmislio da ima bolove.

Dajmon je na svom Tviteru podijelio fotografiju na kojoj sugeriše da je Đoković "glumio povredu" kada se kreće na terenu između poena, dok za razliku od toga kada se igraju poeni - trči poput najbržeg čovjeka svih vremena Juseina Bolta. Pogledajte njegovu objavu na Tviteru:

Novak Djokovic in between points compared to Novak Djokovic during pointspic.twitter.com/zqi9VBo0xG — Ricky Dimon (@Dimonator)June 3, 2024

