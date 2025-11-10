Novak Đoković skočio na ATP listi nakon osvajanja 101. titule

Novak Đoković osvojio je turnir 250 serije, što mu je pomoglo da ostvari bolji plasman na ATP listi.

Novak Đoković je u subotu osvojio ATP 250 u Atini i tako postao najstariji osvajač turnira sa 38 godina. Najbolji svih vremena briljirao je u svom novom domu osvojio 101. titulu u karijeri, a samim tim i napredovao na ATP listi.

Novak Đoković je prije nedjelju dana bio peti, a sada je na četvrtom mjestu i to zahvaljujući pobjedi u finalu u Atini nad Lorencom Muzetijem. Olimpijski šampion iz Pariza sada ima 4.830 bodova i na taj način je pretekao Bena Šeltona sa 3.970, dok je na šestoj poziciji Tejlor Fric sa 3.935 bodova.

Kad su u pitanju oni koji su bolji od Novaka - Aleksander Zverev je trenutno treći i on ima 130 poena više od Srbina, dok su naravno Karlos Alaraz i Janik Siner nedodirljivi. Španac zauzima prvo mjesto sa 11.050, dok Italijan ima ravno 10.000 poena. Zahvaljujući ovako "zamršenoj" situaciji na vrhu tabele, nema sumnje da ćemo u Torinu gledati spektakularne mečeve dvojice mladih tenisera.

Koliko je Novak zaradio u Atini?

Osim što je povećao broj bodova, popravio poziciju i u eventualno obezbijedio bolje mjesto na velikim turnirima, Novak je inkasirao 116.690 evra u Atini. Na turniru ATP 250 serije, koji je Novak Đoković osvojio nagradni fond iznosio je 766.715 evra, kako u singlu, tako i u dublu.

Nakon pobjede u Atini Novak je donio odluku i da ne učestvuje na završnom mastersu u Torinu. "Zaista sam se radovao takmičenju u Torinu i davanju sve od sebe, ali poslije današnjeg finala u Atini, sa žaljenjem vam saopštavam da moram da se povučem zbog povrede koju trenutno imam", napisao je najbolji svih vremena na svom instagram nalogu.

"Zaista mi je žao navijačima koji su se nadali da će me vidjeti kako igram: vaša podrška mi mnogo znači. Svim igračima želim nevjerovatan turnir i jedva čekam da se uskoro vratim na teren sa svima vama", dodao je Novak.

