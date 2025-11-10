logo
"Smiješ mu se, a ne poštuješ ga": Sraman napad na Novaka Đokovića poslije Atine

"Smiješ mu se, a ne poštuješ ga": Sraman napad na Novaka Đokovića poslije Atine

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Novak Đoković ponovo na meti kritičara poslije odluke da ne igra u Torinu poslije Atine.

Žilijan Varle kritikovao Novaka Đokovića Izvor: Twitter/@SansFilet/YouTube/TennisChannel/Screenshot

Novak Đoković u posljednji čas je odlučio da ne ode na Završni masters u Torino, iako je ostvario uslov za to. Umjesto njega priliku je dobio Lorenco Muzeti i za to je saznao tek kada je od Đokovića izgubio u finalu u Atini, a ubrzo su zbog toga uslijedili nebrojeni napadi na srpskog asa.

Među kritičarima je i francuski teniski analitičar Žilijan Varle koji je istakao da je Novakov tajming bio neprimjeren i da je time "bacio sjenku" na sve što je uradio u Atini.


"Mislim da je to bilo nepoštovanje prema ostalim igračima.Čak i ako se nasmijao Muzetiju, ne mogu da kažem da je to bilo gospodski", rekao je Žilijan Varle i dodao: "Finale koje je odigrao bilo je nevjerovatno, ali način na koji je poslije toga postupio prema turniru, organizatorima i kolegama - to je jako sitničavo ponašanje. Sitničavo je bilo čekati kraj turnira i tek tada reći: 'Dao sam sve od sebe, ne dolazim'."

Ipak, ne treba zaboraviti da je Novak Đoković odustao od Torina zbog toga što je povrijeđen, a ne zbog toga što je nekome htio da napakosti, tako da treba razumjeti zašto je čekao posljednji trenutak na odluku.

"To je bio njegov turnir, trebalo je da ga odigra, da ga podrži. Ovako je sve ispalo pogrešno. Po mom mišljenju, Đokovićeva veličina ovim je potezom malo okrnjena", dodao je ovaj analitičar koji je i ranije znao da "potkači" Đokovića i to na vrlo ružan i neprimjeren način.

Ko je još napadao Đokovića?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Osim pomenutog Varlea, Novaka Đokovića napao je i američki novinar Riki Dajmon kome je takođe zasmetalo što je Nole sve do posljednjeg trenutka čekao rasplet u Atini. Na kraju, najvažnije je da Lorenco Muzeti apsolutno ništa ne zamjera Novaku i da razumije njegovu odluku.

"Pa, vidite... Mislim da je Novak svoju odluku donio u skladu sa pravilima ATP-a, kao i samog turnira. Naravno, mislim da je neobična situacija bila to što je igrao bukvalno nedjelju dana prije Završnog mastersa. To znam da može djelovati pomalo čudno za igrača koji je već kvalifikovan. Ali, to je jedino što bih izdvojio", naglasio je Italijan koji je danas inače odmah igrao protiv Frica i izgubio je lako 6:3, 6:4.

Tagovi

Novak Đoković Završni masters Tenis

