"Nismo se slagali, sad smo sjeli lice u lice": Đoković objavio fotku sa čovjekom koji ga je brutalno napadao

Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama i objavio fotografiju sa Pirsom Morganom pred njihov intervju koji će uskoro da bude objavljen.

Izvor: x/printscreen/Piers Morgan/Irina R Hipolito/AFP7/Shutterstock Editorial/Profimedia

Novak Đoković odlučio je da se suoči sa čovjekom koji ga je brutalno prozivao i vrijeđao godinama. Nije se Pirs Morgan slagao sa najvećim teniserom svih vremena, imao je sramne stavove i javno ih je isticao. Sada su se stvari promijenile i to potpuno, a srpski as se zbog toga oglasio.

"Nismo se uvijek slagali, ali ove nedjelje sjedimo lice u lice", napisao je Novak na društvenim mrežama i najavio intervju koji će uskoro da bude objavljen.

We haven’t always seen eye to eye. This week, we sit down face to face…pic.twitter.com/rG4y6PvvFV — Novak Djokovic (@DjokerNole)November 10, 2025

Nije poznato još uvijek kada, ali intervju sa Novakom dolazi odmah poslije intervjua koji je Morgan u svojoj emisiji odradio sa Kristijanom Ronaldom. O čemu su sve pričali i da li mu se izvinio zbog svih gluposti koje je izgovarao, ostaje da se vidi...

Šta je Morgan pričao o Novaku?

Morgan je prvenstveno Novaka prozivao tokom pandemije kada srpski igrač nije želio da se vakciniše. Zbog toga je bio i u pritvoru u Australiji... Slavio je kada je deportovan.

"Varalica kovid-pravila, lažov za imigrantske formulare i ikona antivaksera Novak Đoković izgubio je posljednju žalbu protiv deportacije. Biće izbačen iz Australije, bez šansi da se takmiči na Australijan openu. To je dobro", poručio je Pirs.

Ismijavao je i Dijanu Đoković

Pogledajte 00:10 Dijana i Srđan Đoković Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Vjerovatno i najsramniji potez Morgana bio je kada je ismijavao Novakovu majku Dijanu. Ona je branila svog sina kada je bio u pritvoru u Australiji i žalila se na sramotan tretman koji ima tamo.

"Jadan on. Zvuči mnogo gore od jednostavne vakcine za koju je potrebno nekoliko sekundi", napisao je Morgan tada na Tviteru.