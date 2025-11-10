logo
"Sumnjam u sebe zbog toga": Novak dobio izvinjenje od čovjeka koji ga je vrijeđao, pa priznao ono što nikom nije

"Sumnjam u sebe zbog toga": Novak dobio izvinjenje od čovjeka koji ga je vrijeđao, pa priznao ono što nikom nije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković priznao je da prvi put sumnja u sebe i šanse da osvoji grend slem titulu zbog Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

Novak sumnja da može da osvoji grend slem Izvor: Printscreen/YouTube/PierceMorganUncensored

Novak Đoković odlučio je da sjedne i da odradi intervju sa Pirsom Morganom. Čovjekom koji ga je javno napadao, prozivao, čak je ismijavao i njegovu majku Dijanu. Umjesto bježanja, sjeo je kod njega i pred kamerama su pričali. Dobio je dugo očekivano izvinjenje...

"Počeću tako što ću ti se izviniti", rekao je Morgan na početku intervjua i izvinio se za sve ono što je pričao o njemu.

"Ono što si rekao govori i tome kakav si kao osoba, ja nisam takav", uzvratio je Novak.

"Novače, da li sumnjaš u sebe?"

Upitao ga je Morgan i da li sada sumnja u sebe i to da može da osvoji grend slem trofej pored Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

"Da ti odgovorim - da. Imam više sumnje za to da mogu da osvojim grend slem pored ove dvojice momaka", poruio je Novak. Kompletan intevju biće objavljen u utorak.

