Skandal trese Hrvatsku: Jana Fet pala na doping testu

Hrvatski teniski Savez potvrdio da je Jana Fet bila pozitivna na nedozvoljenu supstancu.

Izvor: Roger Evans / Actionplus / Profimedia

Poznata hrvatska teniserka i reprezentativka Jana Fet pala je na doping testu, potvrdio je tamošnji teniski Savez. Ona je privremeno suspendovana do 22. decembra.

Jana Fet je bila pozitivna na testiranju na turniru Bili Džin King kupa prošle godine, ali ima pravo na žalbu i smanjenje kazne.

"Možemo da potvrdimo da smo obaviješteni o pozitivnom doping nalazu naše reprezentativke Jane Fet, na temelju uzorka izuzetog tokom nastupa Hrvatske na turniru Bili Džin King kupa u Varaždinu u novembru prošle godine. U ovom trenutku to je sve što znamo o spornoj situaciji. Poznavajući Janu kao izuzetno fer sportistkinju, duboko vjerujem da je nedozvoljenu supstancu unela nenamjerno, a ne s ciljem ostvarivanja sportskog rezultata nauštrb pravila. Bićemo u kontaktu s Janom i ITIA", rekao je predsjednik Teniskog Saveza Hrvatske Zdravko Marić, a prenio "Večernji".

Jana je rođenau Zagrebu 2. novembra 1996. godine, a najbolji plasman ostvarila je 2017. godine kada je bila 97. teniserka na planeti. Najbolji rezultati na grend slemovima su joj druge runde Rolan Garosa i Australijan Opena, u karijeri je osvojila 9 ITF titula, a trenutno je na 188. mjestu na WTA listi.

