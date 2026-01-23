"Boriću se dok ne umrem": Ruskinji zviždao cijeli stadion, ona izašla na konferenciju i otkrila šta je preživjela

Jedna od najtemperamentnijih teniserki na WTA turu Julija Putinceva slavi najbolji uspjeh na Australijan Openu, ali na terenu nije bilo baš prijatno.

Kazahstanska teniserka ruskog porijekla Julija Putinceva osetila je bijes navijača na Australijan Openu. Osim što su bili na strani Kineskinje Zejnep Sojnez tokom meča koji je vodio u osminu finala, tokom pobjedničkog intervjua na terenu cijeli stadion ju je izviždao. To nije ni čudo, pošto važi za jednu od najtemperametnijih igračica na WTA turu. Ona će u narednoj rundi igrati sa američkom teniserkom srpskog porijekla Ivom Jović.

Često je ulazila u sukobe sa navijačima, sudijama, a ovog puta je ostala pribrana do kraja i na pravi način proslavila najbolji rezultat na Australijan Openu.

"Srećna sam, uživam u svakom momentu. Iskreno, stvarno luda atmosfera. Pogledajte ih. Veoma su strastveni u vezi sa onim što rade. Sjajno je to vidjeti. Pogotovo protiv mene. Jer volim ovu vrstu borbe", rekla je 94. teniserka svijeta dok je cijeli stadion bio protiv nje.

Na konferenciji za medije otkrila je kako su je navijači zaravo i motivisali protiv Kineskinje koju je na kraju pobijedila poslije velike borbe sa 6:3, 7:6, 6:3.

"Neko je počeo da kašlje usred mog udarca. Rekla sam, ok, sada neću izgubiti... Bila sam spremna da se borim dok ne umrem", rekla je emotivna Kazahstanka.

"Uvijek postoji neko ko je za i neko za koga se može navijati. To je ono što je sjajno u vezi sa ovim sportom. Ali danas mislim da je bilo mnogo nepoštovanja, kada su vrištali između mog prvog i drugog servisa. Vikali su čak ni ne baš glasno, samo da bi me natjerali da napravim grešku. U gemu je, mislim, bilo 4-3, bio je to veliki poen, otvorila sam poen veoma dobro, primila sam forhend, a momak je samo počeo da kašlje. Rekla sam: 'U redu, sada neću izgubiti.' Stvarno. Bila sam spremna da prihvatim sve. Bila sam spremna da se borim dok ne umrem. Šta mogu da uradim? Neki ljudi imaju tenisko obrazovanje, a neki ne", rekla je teniserka.

Prati je glas da ne zna da kontroliše emocije

Svjesna je temperametna Julija da ima problem na terenu, čak je jednom prilikom izjavila: "Ja sam kao zlikovac na terenu, ali anđeo van njega. Stvarno sam drugačija u privatnom životu." Priznala je i da je kao dijete imala problem sa kontrolom emocija, a prema sopstvenom priznanju "bila je divlja i previše lako plane".

Njen najbolji plasman je 20. mesto na WTA listi što je dostigla pre godinu dana. U karijeri je osvojila tri titule u singlu, dok joj je najbolji rezultat na grend slemovima četvrtfinale Vimbldona i US Opena.