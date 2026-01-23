logo
Karlos Alkaraz usred Australijan Opena imenovao novog trenera!

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz objelodanio je ko će biti dio njegovog stručnog štaba.

Karlos Alkaraz imenovao novog trenera Izvor: Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz plasirao se u osminu finala Australijan Opena, pošto je ubjedljivo slavio protiv Francuza Korentina Mutea sa 6:2, 6:4, 6:1. Mnogi su bili skeptični oko njegovog nastupa na prvom grend slemu u sezoni zbog rastanka sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosom Fererom, ali za sada Alkarazu sve ide po planu. Nakon nove pobjede objelodanio je da će njegov brat Alvaro ubuduće biti dio stručnog štaba.

Alkaraz je na konferenciji za novinare potvrdio da će njegov brat Alvaro preuzeti značajniju ulogu i biti ključna figura pored Samjuela Lopeza.

"Moj brat je veoma važna osoba u mom ličnom i profesionalnom životu. On donosi mnogo pozitivnih stvari koje su mi potrebne da bih bolje igrao na terenu i na turnirima. Sada će imati istaknutiju ulogu pored Samua", rekao je Karlos i dodao:

"On zna kako funkcionišemo i kako funkcioniše turneja i mnogo zna o tenisu. Ponekad ima mišljenja i način sagledavanja stvari koji su veoma korisni i Samuu i meni. Drago mi je što ga vidim u boksu, još više što ga vidim kako radi iza kulisa, i on mnogo doprinosi."

Konačan stav oko otkaza Fereru

Pred start turnira razjasnio je cijelu situaciju oko legendarnog Huana Karlosa Ferera. "Sastavili smo tim koji je u stvari isti kao prošle godine, samo bez Huankija. Donijeli smo odluku zajedno i imam puno povjerenje u ljude koju sa mnom. Treniramo dobro, osjećam se dobro i uzbuđen sam što počinjem turnir sa ovim timom", počeo je Alkaraz.

Tvrdi da je odluka donesena u prijateljskom duhu, mada tako ne djeluje po izjavama Ferera. "Donijeli smo zajedničku odluku o prekidu saradnje. U životu postoje poglavlja koja morate da zatvorite i osjetili smo da je pravo vrijeme. Veoma sam mu zahvalan na ovih sedam godina. Imao je ogromne zasluge za to što sam postao igrač kakav sam danas. Mnogo sam naučio. Ali, obojica smo odlučili da stavimo tačku na poglavlje. I dalje smo prijatelji, imamo sjajan odnos, samo smo odlučili da krenemo različitim putevima."

Tagovi

Tenis Karlos Alkaraz Australijan open

