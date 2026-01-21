"Karlos Nadal" uz malo problema došao do pobjede: Alkaraz čuo šta mu viču i odmah reagovao

Karlos Alkaraz je uz male probleme u prvom setu uspio da slomi otpor Janika Hanfmana i da prođe dalje na Australijan openu

Izvor: Fotonic / Alamy / Profimedia

Karlos Alkaraz je uz malo problema prošao u treće kolo Australijan opena. Mučio se u prvom setu, pa je uspio da slomi otpor Janika Hanfmana (Njemačka) - 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. I ne samo to, već je dobio i novo prezime.

Sredinom drugog seta je neko iz publike doviknuo "Karlos Nadal" jasno aludirajući na povezanost sa Rafom. Čuo je to i Alaraz koji se odmah nasmijao, pa nastavio meč i završio posao i u drugom kolu. Treba dodati i da je njegov rival imao određene probleme sa povredom pa je tražio i medicinski tajm-aut u jednom momentu.

Alkaraza u trećem kolu čeka Korentan Mute (Francuska) koji je poznat po svojim ne baš korektnim potezima i ponašanju. Vjerovatno će učiniti sve da proba da iznervira Španca. Biće to njihov prvi međusobni okršaj.