logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Karlos Nadal" uz malo problema došao do pobjede: Alkaraz čuo šta mu viču i odmah reagovao

"Karlos Nadal" uz malo problema došao do pobjede: Alkaraz čuo šta mu viču i odmah reagovao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz je uz male probleme u prvom setu uspio da slomi otpor Janika Hanfmana i da prođe dalje na Australijan openu

Karlos Alkaraz Izvor: Fotonic / Alamy / Profimedia

Karlos Alkaraz je uz malo problema prošao u treće kolo Australijan opena. Mučio se u prvom setu, pa je uspio da slomi otpor Janika Hanfmana (Njemačka) - 7:6 (7:4), 6:3, 6:2. I ne samo to, već je dobio i novo prezime.

Sredinom drugog seta je neko iz publike doviknuo "Karlos Nadal" jasno aludirajući na povezanost sa Rafom. Čuo je to i Alaraz koji se odmah nasmijao, pa nastavio meč i završio posao i u drugom kolu. Treba dodati i da je njegov rival imao određene probleme sa povredom pa je tražio i medicinski tajm-aut u jednom momentu.

Alkaraza u trećem kolu čeka Korentan Mute (Francuska) koji je poznat po svojim ne baš korektnim potezima i ponašanju. Vjerovatno će učiniti sve da proba da iznervira Španca. Biće to njihov prvi međusobni okršaj.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC